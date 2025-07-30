Σημαντική μείωση του χρόνου αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) των νοσοκομείων προκύπτει από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης των ασθενών, το λεγόμενο «βραχιολάκι», σε δέκα νοσοκομεία.

Ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης στα νοσοκομεία που έχουν ενταχθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης, είναι 4 ώρες.

Μάλιστα, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του συστήματος σήμερα από τον υπουργό Υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι στα νοσοκομεία που εφαρμόζεται το νέο σύστημα επικρατούν ηρεμία και τάξη, καθώς ο ασθενής γνωρίζει τη σειρά του και πού θα πάει.

Το «βραχιολάκι» εφαρμόζεται στα εξής νοσοκομεία: «Άγιοι Ανάργυροι - Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς», «Γ. Γεννηματάς», «Ευαγγελισμός», «ΚΑΤ», «Λαϊκό», «Σισμανόγλειο», «Αττικόν», «Αγία Σοφία», «Αγλαΐα Κυριακού» και «Πατρών» (Ρίο).

Από τις 15 Μαϊου που ξεκίνησε το νέο σύστημα, μέχρι τις 18 Ιουλίου που εφαρμόστηκε στο «Αττικόν», στο σύνολο των 10 νοσοκομείων έχουν εξυπηρετηθεί 44.032 ασθενείς.

Το επόμενο διάστημα θα εφαρμοστεί το βραχιολάκι στο «Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων», στο «Νοσοκομείο Καρπάθου», στον «Άγιο Σάββα» και στο «Παίδων Πεντέλης». Στα τέλη Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί σε ακόμη 10 νοσοκομεία και έως τον Φεβρουάριο 2026 θα εφαρμόζεται σε 100 νοσοκομεία.

Τα νοσοκομεία και τα τμήματα με τον μεγαλύτερο χρόνο αναμονής

- Κατά 4 ώρες έχει μειωθεί ο χρόνος αναμονής στα επείγοντα του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», το πρώτο νοσοκομείο που εφαρμόζει από τις 15 Μαϊου το «βραχιολάκι». Από 9 ώρες η αναμονή φτάνει στις 5 ώρες. Σημειώνεται, ότι το επείγον περιστατικό δεν έχει αναμονή.

- Ο χαμηλότερος χρόνος εντοπίζεται στο «Παίδων Αγία Σοφία» όπου απαιτείται 1 ώρα και 58 λεπτά και ο υψηλότερος χρόνος στον Ευαγγελισμό όπου απαιτούνται 5 ώρες και 16 λεπτά.

- Στα Παθολογικά Ιατρεία ο μέσος χρόνος αναμονής υπολογίζεται σε λιγότερο από 2 ώρες, με τον υψηλότερο χρόνο αναμονής να καταγράφεται στον «Ευαγγελισμό» στις 3 ώρες και 19 λεπτά.

- Στα Καρδιολογικά Ιατρεία ο χρόνος αναμονής υπολογίζεται σε 1 ώρα. Στο «ΚΑΤ» καταγράφεται ο υψηλότερος χρόνος αναμονής 2 ώρες και 32λεπτά.

- Στον χειρουργικό τομέα ο χρόνος αναμονής είναι 1 ώρα. Στο νοσοκομειο «Γ. Γεννηματάς» καταγράφεται ο υψηλοτερος χρόνος αναμονής με 1 ώρα και 44 λεπτά.

- Στο ακτινολογικό ο μέσος χρόνος αναμονής είναι 15 λεπτά, με τον μεγαλύτερο χρόνο αναμονής να καταγράφεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών με 24 λεπτά.

Πώς λειτουργεί το σύστημα

Με την άφιξή του στο νοσοκομείο, ο πολίτης παραλαμβάνει το εισιτήριό του, γνωστό ως «βραχιολάκι», από το ειδικό εκδοτήριο που βρίσκεται στην είσοδο των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

Ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού, χαρακτηρίζονται στο ηλεκτρονικό σύστημα με τα εξής χρώματα:

Απαλό μπλε (ελαφρύ περιστατικό)

Πράσινο (ήπιας βαρύτητας περιστατικό)

Κίτρινο (μεσαίας βαρύτητας περιστατικό)

Πορτοκαλί (σοβαρό περιστατικό).

Κόκκινο (Πολύ σοβαρό περιστατικό).

Αυτό το εισιτήριο τον συνοδεύει σε όλα τα στάδια της ιατρικής εξυπηρέτησής του και φέρει έναν κωδικό QR. Όταν σκανάρει τον κωδικό έχει τη δυνατότητα:

- Nα μάθει τον αριθμό του εισιτηρίου του.

- Nα γνωρίζει πόσα άτομα προηγούνται στην αναμονή.

- Nα πληροφορηθεί τον εκτιμώμενο χρόνο αναμονής.

- Να ακυρώσει το εισιτήριό του για οποιονδήποτε λόγο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.