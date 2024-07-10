«Δεν είναι αρχαιολόγος η προφυλακιστέα τμηματάρχης του ΥΠΠΟ», λέει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων

Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων αναφορικά με την 63χρονη προφυλακιστέα Τμηματάρχη, η οποία κατηγορείται ότι συμμετείχε στο κύκλωμα εκβιαστών για καταστήματα στην Αθήνα και στη Μύκονο.

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, «η Τμηματάρχης δεν ανήκει στον κλάδο των αρχαιολόγων του ΥΠΠΟ», ενώ παράλληλα ο Σύλλογος χαρακτηρίζει «εξοργιστικό» το να μιλά ο οποισδήποτε για «αρχαιολόγο που έπαιρνε μίζες στη Μύκονο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων:

Σχετικά με ανακρίβειες που, όπως μας ενημέρωσαν μέλη μας, ακούστηκαν χτες σε ενημερωτικές εκπομπές του ΣΚΑΪ περί "αρχαιολόγου που χρηματιζόταν στη Μύκονο", ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων ξεκαθαρίζει τα εξής:

-Η προφυλακιστέα Τμηματάρχης του ΥΠΠΟ, που κατηγορείται ότι μετείχε στη σπείρα εκβιαστών για καταστήματα στην Αθήνα και στη Μύκονο, δεν ανήκει στον κλάδο των αρχαιολόγων του ΥΠΠΟ.

-Οι συνάδελφοι αρχαιολόγοι της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων υπηρετούν με αφοσίωση τον νόμο και την προστασία των αρχαιοτήτων. Ειδικά στην Μύκονο, πέρσι τον Μάρτιο το πανελλήνιο συνταράχτηκε από τον ξυλοδαρμό του αρχαιολόγου της ΕΦΑ Κυκλάδων Μανώλη Ψαρρού, ακριβώς επειδή τηρούσε με συνέπεια τον νόμο. Συνακόλουθα, ο ΣΕΑ δημοσιοποίησε το θέμα και συγκρούστηκε με συμφέροντα που λυμαίνονται το νησί, υπόθεση για την οποία ακόμη δεν έχει συλληφθεί ούτε φυσικός ούτε ηθικός αυτουργός από την ΕΛΑΣ.

Μετά από όσα συνέβησαν πέρσι, που ένας αρχαιολόγος κινδύνεψε να πάθει ανεπανόρθωτες βλάβες στην υγεία του, επειδή ήρθε αντιμέτωπος με τα συμφέροντα, δεν είναι απλώς συκοφαντικό, αλλά εξοργιστικό, το να μιλά ο οποισδήποτε για "αρχαιολόγο που έπαιρνε μίζες στη Μύκονο"

