Βίντεο και φωτογραφίες παρουσιάζει το Skai.gr από τη χθεσινή επιχείρηση της Δ.Α.Ο.Ε. για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν στην οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση αλλοδαπών.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 13 συλλήψεις μελών μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό από περιοχές της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Βοιωτίας και Άργους.

Παράλληλα, μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί οχήματα, χρηματικά ποσά, διαβατήρια και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.