Εικόνες από την επιχείρηση του «ελληνικού FBI» για την εξάρθρωση κυκλώματος που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες

Έχουν πραγματοποιηθεί 13 συλλήψεις μελών μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό από περιοχές της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Βοιωτίας και Άργους

Επιχείρηση ΔΑΟΕ

Βίντεο και φωτογραφίες παρουσιάζει το Skai.gr από τη χθεσινή επιχείρηση της Δ.Α.Ο.Ε. για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν στην οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση αλλοδαπών.

Επιχειρηση ΔΑΟΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 13 συλλήψεις μελών μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό από περιοχές της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Βοιωτίας και Άργους.

Παράλληλα, μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί οχήματα, χρηματικά ποσά, διαβατήρια και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Πηγή: skai.gr

TAGS: αστυνομική επιχείρηση ΔΑΟΕ εργάτες συλλήψεις
