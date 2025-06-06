Ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό των Αχαρνών - Έγιναν 14 συλλήψεις

Ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό των Αχαρνών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης. Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής και σε αυτή την συμμετείχαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, της διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της Ο.Ε.Π.Τ.Α., αστυνομικού σκύλου και μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone).

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν συνολικά 14 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για - κατά περίπτωση - κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, οδήγηση χωρίς την απαιτούμενη άδεια ικανότητας, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας κ.ά..

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 5 έρευνες σε οικίες, σε μία εκ των οποίων εντοπίστηκε τούνελ διαφυγής.

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν 40 αποξηλώσεις καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.