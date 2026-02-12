Έγκλημα στο Ηράκλειο: Χρήστες ουσιών μαχαίρωσαν τον φίλο τους και τον άφησαν αιμόφυρτο να πεθάνει

Στη σύλληψη 3 ατόμων, όλοι χρήστες ουσιών, προχώρησε η αστυνομία των Χανίων για τον θάνατο ενός 40χρονου άνδρα, επίσης χρήστη και μέλος της παρέας, η σορός του οποίου βρέθηκε χθες σε εγκαταλελειμμένο κτίσμα, στην περιοχή Καμίνια του Ηρακλείου.

Από τους συλληφθέντες, ένας 37χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία και κλοπή, ενώ ένας 48χρονος και μιας 28χρονη που κατηγορούνται για έκθεση .

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 37χρονος με τη χρήση αιχμηρού αντικείμενου τραυμάτισε θανάσιμα τον 40χρονο, πράξη που τελέσθηκε παρουσία του 48χρονου και της 28χρονης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή ενώ η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Ερωτική αντιζηλία και ουσίες

Σύμφωνα με το zarpanews, το έγκλημα διαπράχθηκε πιθανότατα κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη, έπειτα από καβγά που φέρεται να προηγήθηκε. Το πτώμα βρέθηκε τυχαία την επόμενη ημέρα από άτομα που κατά διαστήματα προσέφεραν βοήθεια με είδη πρώτης ανάγκης στον 40χρονο.

Ο δράστης της ανθρωποκτονίας, 37 ετών, χρήστης ουσιών αλλά και …ερωτικός αντίζηλος του θύματος, κατάφερε στον 40χρονο μία μαχαιριά στα πόδια αφού προηγουμένως τον ξυλοκόπησε.

Όμως, αντί να τον βοηθήσουν, τόσο εκείνος όσο και οι άλλοι δύο που ήταν παρέα, έφυγαν και τον παράτησαν να αιμορραγεί.

Στο παράπηγμα ήταν ακόμα ένας κοινός φίλος χρήστης αλλά και το «μήλο της έριδος», η πρώην αρραβωνιαστικιά του δράστη και νυν φίλη του θύματος.

Η ερωτική αντιζηλία ήταν εκείνη που προκάλεσε εκτροχιασμό της κατάστασης και ο 37χρονος ξυλοκόπησε και μαχαίρωσε τον 40χρονο.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο 37χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, παραδέχθηκε την πράξη του, τον «έδωσαν» όμως και οι άλλοι δύο, οι οποίοι επίσης θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης ως κατηγορούμενοι για έκθεση επειδή δεν βοήθησαν τον 40χρονο.

