Τσικνοπέμπτη σήμερα: Η Αθήνα το «τσικνίζει» στη Βαρβάκειο

Την παράδοση της Τσικνοπέμπτης «τιμά» σήμερα ο Δήμος Αθηναίων, καθώς έχει καλέσει τους Αθηναίους και τις Αθηναίες σ' ένα υπαίθριο γλέντι με μουσική και δρώμενα. Η γιορτή θα ξεκινήσει από την πλατεία Συντάγματος και θα κορυφωθεί με «τσικνίσματα» στη Βαρβάκειο Αγορά.

Το «ραντεβού» έχει οριστεί για τις 11 το πρωί στην πλατεία Συντάγματος, από όπου θα ξεκινήσει η εθιμική διαδρομή της Πολιτιστικής Εταιρείας Ορχηστικής Τέχνης «Βάκχαι». Η πομπή θα καταλήξει στην πλατεία Κοτζιά, με την αναπαράσταση του εθίμου των Κορδελάτων της Νάξου.

Κατά τις 12, οι ψησταριές θα πάρουν «φωτιά» στην πλατεία της Βαρβάκειου Αγοράς και το δωρεάν «τσίκνισμα» θα συνοδεύεται από ζωντανή μουσική και χορό, ενώ αναμένεται να παραβρεθεί και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Τον μουσικό παλμό θα ξεκινήσει να δίνει στις 11 η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου, θα συνεχίσουν στις 11:30 ομάδες παραδοσιακών χορών ενηλίκων από τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης Ευελπίδων, Κυψέλης, Λ. Αλεξάνδρας, Νέου Κόσμου και Σεπολίων ενισχύοντας τον εθιμικό χαρακτήρα της ημέρας και στις 12:30 θα ακολουθήσει λαϊκή συναυλία με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής.

