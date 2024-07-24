Την προφυλάκιση του 41χρονου για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου ενός 64χρονου άνδρα, μετά από βάφτιση στο χωριό Άγιος Πέτρος, στην Αρκαδία, διέταξαν οι δικαστικές αρχές. Παράλληλα, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 34χρονη σύντροφος του προφυλακισθέντα, η οποία συμμετείχε στο τραγικό επεισόδιο.

Ο συνήγορος υπεράσπισης δήλωσε ότι α 41χρονος θα υποβάλει αίτημα αντικατάστασης, αφού δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 64χρονος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από το ζευγάρι, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Το θύμα εντοπίστηκε από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο κλήθηκε να σπεύσει στο σημείο. Ο 64χρονος βρέθηκε με ίχνη σωματικών βλαβών στον λαιμό και το κεφάλι.

Το θύμα φέρεται να είχε λογομαχία με την 34χρονη και τον 41χρονο σύζυγό της, όταν κατά την αποχώρησή τους. Όπως διέρρευσε, το ζευγάρι υπόστήριξε ότι ο 64χρονος παρενόχλησε λεκτικά τη γυναίκα. Το ζευγάρι υποστηρίζει ότι το θύμα προσπάθησε να εισέλθει βίαια στο αυτοκίνητό τους παρουσία του τρίχρονου παιδιού τους και πως βρίσκονταν σε άμυνα, ενώ δεν κατάλαβαν ότι ο 64χρονος ήταν νεκρός.

