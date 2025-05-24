Συνολικά 89 μετανάστες διασώθηκαν ανοιχτά της Κρήτης, ενώ συνελήφθη και ένας 23χρονος που αναγνωρίστηκε ως διακινητής τους.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού:

Τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Αγίας Γαλήνης, των Καλών Λιμένων, του Κόκκινου Πύργου και της Ιεράπετρας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ. για την παροχή συνδρομής σε λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή 26 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων.

Αμέσως, για το σημείο απέπλευσε ένα πλοίο της δύναμης FRONTEX, το οποίο εντόπισε τη φουσκωτή λέμβο νότια των Καλών Λιμένων και περισυνέλεξε τους πενήντα ένα (51) αλλοδαπούς επιβαίνοντες (44 άνδρες και 7 ανήλικοι). Στη συνέχεια, εντόπισε και δεύτερη λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου και περισυνέλεξε τους τριάντα οκτώ (38) αλλοδαπούς επιβαίνοντες (34 άνδρες, 1 γυναίκα και 3 ανήλικοι).

Ακολούθως, όλοι οι αλλοδαποί αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και με τη συνοδεία στελεχών των Λιμενικών Αρχών του Ηρακλείου και της Αγίας Γαλήνης, μεταφέρθηκαν με λεωφορεία, οι 51 σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στο Ηράκλειο και οι 38 σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Προανακρίσεις διενεργούνται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου και από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων αντίστοιχα.

Από τη Λιμενική Αρχή του Ηρακλείου, συνελήφθη ένας 23χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Σουδάν), ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής, για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση» και του άρθρου 306 Π.Κ. «Έκθεση».

Σύμφωνα με δήλωση των αλλοδαπών, εκκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες την 22.05.25 από τις ακτές Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα το χρηματικό ποσό των 4.000 δολαρίων και 190.000 γκίνε Αιγύπτου.

