Σε τρεις ανακλήσεις προϊόντων μέσα σε μια ημέρα προχώρησε ο ΕΦΕΤ. Το πρώτο είναι μια σοκολάτα από γνωστό σούπερ μάρκετ ενώ οι άλλες δύο αφορούν μπιφτέκι κοτόπουλου και φιλέτο κοτόπουλου, στα οποία βρέθηκε σαλμονέλα.

Βρέθηκαν σκουλήκια σε σοκολάτα

Συγκεκριμένα, ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, επιβεβαίωσε την παρουσία προνυμφών - σκωλήκων στο προϊόν «VEGAN ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΜΕ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ, VEMONDO».

Συγκεκριμένα πρόκειται για το προϊόν «VEGAN ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΜΕ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ, VEMONDO» σε συσκευασία των 180gr, με αριθμό παρτίδας L 34161a και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση, πριν από 15.04.25 που διακινείται από την Εταιρεία Lidl Hellas.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση της συγκεκριμένης παρτίδας του προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Η εταιρεία Lidl Hellas έχει ήδη αναρτήσει στην ιστοσελίδα της σχετική ενημέρωση των καταναλωτών. Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν (η απεικόνιση του οποίου αποτυπώνεται κατωτέρω) να μην το καταναλώσουν.

Ανακαλείται μπιφτέκι κοτόπουλου

Παράλληλα, ο Ε.Φ.Ε.Τ. και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση μικροβιολογικών κριτηρίων ασφάλειας τροφίμων έτους 2024», προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: «ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ», με ημερομηνία παραγωγής: 22.11.2024 και ημερομηνία ανάλωσης 22.11.2025, που παράγεται από την επιχείρηση ”ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ” και σε συνεργασία με τo Εργαστήριo Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Αθήνας του ΕΦΕΤ, διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από το ανωτέρω προϊόν ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν.

Ανακαλείται και φιλέτο κοτόπουλο

Τέλος, ο Ε.Φ.Ε.Τ. και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση μικροβιολογικών κριτηρίων ασφάλειας τροφίμων», προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: «ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ», με ημερομηνία παραγωγής: 30.10.2024 και ημερομηνία ανάλωσης 30.10.2025, που παράγεται από την επιχείρηση ”ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ” και σε συνεργασία με τo Εργαστήριo Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Αθήνας του ΕΦΕΤ, διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από το ανωτέρω προϊόν ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν (φωτογραφία κάτωθι), να μην το καταναλώσουν.

