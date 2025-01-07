Έξι άτομα ταυτοποιήθηκαν για την επίθεση που κατήγγειλε πως δέχτηκε 17χρονος, ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με την καταγγελία του νεαρού και όπως αναφέρει η ΕΡΤ, δέχτηκε επίθεση έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης από 11 άτομα διαφόρων ηλικιών.

Ο 17χρονος δέχτηκε χτυπήματα στο κεφάλι και κυρίως στο πρόσωπο ενώ όπως είπε, δέχεται και τηλεφωνικές απειλές για να μην προχωρήσει την υπόθεση.

Τα άλλα άτομα που συμμετείχαν στο επεισόδιο αναζητούνται από την αστυνομία που συγκεντρώνει όλο το απαιτούμενο προανακριτικό υλικό.

Πηγή: skai.gr

