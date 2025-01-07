Δύο ανήλικες, οι οποίες αφαίρεσαν από μονοκατοικία σε περιοχή των Σερρών αντικείμενα συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, συνέλαβαν χθες, ανήμερα των Θεοφανείων, αστυνομικοί.

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο ανήλικες συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω από περιπολούντες αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ηράκλειας, καθώς εντοπίστηκαν να έχουν παραβιάσει παράθυρο μονοκατοικίας σε περιοχή των Σερρών και να έχουν αφαιρέσει τρία κινητά τηλέφωνα, έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, κοσμήματα, ρολόγια και άλλα αντικείμενα.

Τα κλοπιμαία βρέθηκαν στην κατοχή τους και αποδόθηκαν στη νόμιμη κάτοχό τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

