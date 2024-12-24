Κορυφώνεται η εορταστική κίνηση στην αγορά ένα 24ωρο πριν τα Χριστούγεννα.

Σήμερα Τρίτη παραμονή των Χριστουγέννων, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 9:00 έως τις 18:00, ενώ από τις 8:00 έως τις 21:00 θα είναι ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ. Μέχρι τις 18:00 θα είναι ανοιχτή η Βαρβάκειος Αγορά.

Οι προτιμήσεις των καταναλωτών για τα δώρα παραμένουν σταθερά οι ίδιες, με την ένδυση και υπόδηση στη κορυφή, τα δώρα, τα παιχνίδια και τα καλλυντικά να ακολουθούν, ενώ οι έμποροι προσδοκούν ότι ο τζίρος τους θα ξεπεράσει τα περυσινά επίπεδα και θα κινηθεί πάνω από τα 4 δισ. ευρώ.

Yπενθυμίζεται ότι βρίσκεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων, με τα όσα έχει ανακοινώσει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, για τις μέρες που έχουν απομείνει, να διαμορφώνεται ως εξής:

Τρίτη (Παραμονή Χριστουγέννων) 24/12/24: 09:00-18:00

Τετάρτη (Χριστούγεννα) 25/12/24: Κλειστά καταστήματα

Πέμπτη 26 /12/24: Αργία, κλειστά καταστήματα

Παρασκευή 27/12/24: 09:00-21:00

Σάββατο 28/12/24: 09:00-18:00

Κυριακή 29/12/24: 11:00-18:00

Δευτέρα 30/12/24: 09:00-21:00

Τρίτη 31/12/24: 09:00-18:00

Τετάρτη (Πρωτοχρονιά) 1/1/25: Κλειστά

Πέμπτη 2/1/25: Κλειστά

Οι έλεγχοι είναι συνεχείς σε όλο το εύρος της αγοράς, για αθέμιτη κερδοφορία, παραπλανητικές εκπτώσεις κ.α. ενώ το υπουργείο Ανάπτυξης, πέρα από την ενίσχυση της δράσης των ελεγκτικών μηχανισμών, προτείνει στους ίδιους τους καταναλωτές να κάνουν καλή έρευνα αγοράς και να αξιοποιούν το ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών e-Καταναλωτής.

Από τις πλευρά τους και οι οργανώσεις των καταναλωτών προτείνουν να γίνεται καλή έρευνα αγοράς πριν την επιλογή και σε ότι αφορά στις ηλεκτρονικές αγορές, οι αγοραστεί, να είναι πολύ προσεκτικοί στην επικοινωνία των προσωπικών δεδομένων τους.

