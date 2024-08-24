Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε λεωφορείο της γραμμής 122 επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος στο ύψος της Βουλιαγμένης.

Από τη φωτιά, που έφτασε μέχρι τη θέση του οδηγού, το λεωφορείο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε στο λεωφορείο γύρω στις 9:49 επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Βάρκιζα, στη στάση Λιμανάκια.

Στο λεωφορείο επέβαιναν πέντε άτομα, τα οποία όμως κατέβηκαν εγκαίρως.

Το λεωφορείο απομακρύνθηκε και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.