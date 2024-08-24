Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λεωφορείο έπιασε φωτιά στη λεωφόρο Ποσειδώνος

Το λεωφορείο απομακρύνθηκε και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε

UPDATE: 13:24
λεωφορείο

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε λεωφορείο της γραμμής 122 επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος στο ύψος της Βουλιαγμένης.

Από τη φωτιά, που έφτασε μέχρι τη θέση του οδηγού, το λεωφορείο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε στο λεωφορείο γύρω στις 9:49 επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Βάρκιζα, στη στάση Λιμανάκια.

Στο λεωφορείο επέβαιναν πέντε άτομα, τα οποία όμως κατέβηκαν εγκαίρως.

Το λεωφορείο απομακρύνθηκε και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά λεωφορείο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark