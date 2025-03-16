Δυστύχημα στο Περιστέρι: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης του ταξί με ΙΧ

Βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή της θανατηφόρας σύγκρουσης τα ξημερώματα στη Θηβών στο Περιστέρι, ενός ΙΧ στο οποίο επέβαιναν 3 κορίτσια με ταξί που είχε ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, έρχεται στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα από τη σύγκρουση ανασύρθηκε νεκρός ο οδηγός του ταξί ενώ σοβαρά τραυματισμένη απεγκλωβίστηκε η 22χρονη οδηγός του δεύτερου οχήματος.

Στο βίντεο φαίνεται το μαύρο αμάξι να περνά με μεγάλη ταχύτητα τη διασταύρωση της Θηβών με την οδό Παναγή Τσαλδάρη, με κατεύθυνση προς Ίλιον, να μην ελαττώνει και να συγκρούεται πλαγιομετωπικά με το ταξί το οποίο κινούταν επι της Τσαλδάρη, στο ρεύμα προς Πετρούπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και με όσα έχει καταγράψει κάμερα ασφαλείας καταστήματος της περιοχής, η 22χρονη οδηγός του ΙΧ φέρεται να παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη. Ακολουθεί μια σφοδρή, πλαγιομετωπική σύγκρουση με το ταξί να σταματά στο κράσπεδο και το μαύρο ΙΧ να καρφώνεται σε μια κολόνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 22χρονη κοπέλα οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και συνελήφθη.

Δείτε το βίντεο

Πηγή: skai.gr

