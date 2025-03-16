Αρχίζει σήμερα στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» το ετήσιο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών

Για όγδοη χρονιά ο Κύκλος Ιδεών διοργανώνει, σε συνεργασία με το Delphi Economic Forum, το ετήσιο συνέδριό του που εντάσσεται στη σειρά συνεδρίων με τον τίτλο "Η Ελλάδα Μετά". Το συνέδριο "Η Ελλάδα Μετά VIΙI" θα διεξαχθεί 16-18 Μαρτίου 2025, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρετανία", με γενικό θέμα: "Η Ευρώπη, η Ελλάδα και ο καταιγισμός των νέων προκλήσεων. Αναζητώντας πλαίσιο αναφοράς".

Είσοδος ελεύθερη.

Το πρόγραμμα 1ης μέρας (16 Μαρτίου) του Συνεδρίου

Στις 16:00: Εγγραφή συνέδρων – Καφές υποδοχής

Έναρξη συνεδρίου

Υποδοχή από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ του Κύκλου Ιδεών, Χρήστο Δερβένη

16:30-17.10. Παρουσίαση έρευνας

Παρουσίαση έρευνας της Metron Analysis, από τον Στράτο Φαναρά & τον Γιάννη Μπαλαμπανίδη - Συζήτηση με τη Σία Κοσιώνη

17.15- 20.00. Κύκλος Ι: Ο καταιγισμός των εξελίξεων

17:15-17.40. Συζήτηση

Ευάγγελος Βενιζέλος

Παύλος Τσίμας

17:45-18.15. Πάνελ

Ινώ Αφεντούλη, Εκτελεστική Διευθύντρια, ΙΔΙΣ, π. στέλεχος της Διεθνούς Γραμματείας του ΝΑΤΟ

Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος του S&D στο ΕΚ αρμόδιος για διεθνείς σχέσεις, άμυνα και αμυντική βιομηχανία, ενεργειακή ασφάλεια

Συντονίζει η δημοσιογράφος Δήμητρα Κρουστάλλη

18:20-18.40. Συζήτηση

Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος ΕΛΙΑΜΕΠ, Sciences Po, Παρίσι

Γιάννης Παλαιολόγος, Δημοσιογράφος

18:45-19.05. Συζήτηση

Χρήστος Ροζάκης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών & Αντιπρόεδρος του ΕΔΔΑ

Περικλής Δημητρολόπουλος, Διευθυντής της εφημερίδας Το Βήμα

19:10-19.30. Συζήτηση

Ντόρα Μπακογιάννη, Πρόεδρος Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, πρώην Υπουργός Εξωτερικών, Βουλευτής

Παύλος Τσίμας, Δημοσιογράφος

19:35-19.55. Συζήτηση

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Υφυπουργός Εξωτερικών

Απόστολος Μαγγηριάδης, Δημοσιογράφος

Αναλυτικά ΕΔΩ το πρόγραμμα όλων των ημερών του συνεδρίου.

Tο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών "Η Ελλάδα Μετά VIII" καινοτομεί φέτος καθιστώντας τον δημόσιο διάλογο πραγματικά προσβάσιμο σε κωφούς, βαρήκοους αλλά και σε ξενόγλωσσους συμμετέχοντες, χάρη στη συνεργασία με την ελληνική πλατφόρμα συμπεριληπτικής επικοινωνίας Evenly που παρέχει δυνατότητες αυτόματου υποτιτλισμού και μετάφρασης σε πολλές γλώσσες και σε πραγματικό χρόνο.

Για την παρακολούθηση του live streaming (μέσω YouTube) με υπότιτλους ή και σε μετάφραση σε πραγματικό χρόνο, παρακαλούμε δείτε εδώ:

https://app.evenly.care/ekyklos/live

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.