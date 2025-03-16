Λογαριασμός
Φωτιά στο Ορεινό Ιεράπετρας - Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι - Συμμετέχει και ένα ελικόπτερο

Φωτιά Ιεράπετρα

 Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Ιεράπετρα, για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ορεινό.

Στο σημείο, που πνέουν ισχυροί άνεμοι, επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 1 Ε/Π. Επιπλέον, συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και εθελοντές.

Φωτιά Ιεράπετρα Κρήτη
