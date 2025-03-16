Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Ιεράπετρα, για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ορεινό.
Στο σημείο, που πνέουν ισχυροί άνεμοι, επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 1 Ε/Π. Επιπλέον, συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και εθελοντές.
