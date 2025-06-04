Ισόβια κάθειρξη επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Λαμίας στον Επαμεινώνδα Κορκονέα, καταδικασμένο για τη δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου τον Δεκέμβριο του 2008, απορρίπτοντας το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου που του είχε αποδοθεί και τον είχε οδηγήσει εκτός φυλακής.

Μετά από οκτώ ώρες γεμάτες αντεγκλήσεις, μηνύσεις και απρόοπτα, το Δικαστήριο ομόφωνα απέρριψε τη χορήγηση του ελαφρυντικού που τον είχε οδηγήσει εκτός φυλακής το 2019, σύμφωνα και με την πρόταση του Εισαγγελέα της έδρας, η οποία ζήτησε να εφαρμοσθεί η αρχή της αναλογικότητας όσον αφορά την απονομή της δικαιοσύνης.

Ακολούθησε η ανακοίνωση της ποινής που ήταν ισόβια κάθειρξη - με ομόφωνη απόφαση - που σημαίνει ότι σύμφωνα και με τον προηγούμενο Π.Κ. είναι υποχρεωμένος να εκτίσει ποινή 16 ετών μέχρι να υποβάλει αίτηση για υφ’ όρον απόλυση. Ο Κορκονέας είχε εκτίσει 11 χρόνια μέχρι το 2019 και μετά τις απανωτές αναιρέσεις των αποφάσεων του Εφετείου, που τον έβγαζαν εκτός φυλακής, εξέτισε ακόμη 16 μήνες.

Η συνήγορός του Βάσω Πανταζή δήλωσε στο lamiareport.gr, πάντως, ότι η συγκεκριμένη απόφαση είναι «αναιρετέα», αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο κατάθεσης αιτήματος αναίρεσης της απόφασης στον Άρειο Πάγο.

Στο κόκκινο η ακροαματική διαδικασία

Η ακροαματική διαδικασία έφτασε στο κόκκινο και το δικαστήριο αναγκάστηκε πολλές φορές να διακόψει. Δύο φορές απέρριψε το αίτημα εξαίρεσης του που υπέβαλλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Μάλιστα, η συνήγορος υπεράσπισης του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, κατέθεσε νέα μήνυση κατά της προέδρου για ψευδή βεβαίωση και ψευδή πρακτικά, ενώ η ένταση κορυφώθηκε στην αντιπαράθεση με τη συνήγορο υπεράσπισης κα. Βάσω Πανταζή όπου κλήθηκε η Αστυνομία για να προχωρήσει η διαδικασία των μηνύσεων.

Το Δικαστήριο δεν επέτρεψε στην κα Κωνσταντοπούλου να αναπτύξει το περιεχόμενο της μήνυσης και η εκείνη κάλεσε το «100» προκειμένου να καταγραφούν, όπως είπε, τα πραγματικά περιστατικά και να υποβάλλει τη μήνυση. Ωστόσο, οι αστυνομικοί την παρέπεμψαν στον Αξιωματικό Υπηρεσίας του ΑΤ Λαμίας προκαλώντας την έντονη αντίδρασή της, ενώ η ίδια απείλησε με νέες μηνύσεις.

Οι αστυνομικοί, που προσήλθαν, δήλωσαν πως δεν μπορούν να εκτελέσουν καθήκοντα ανακριτικών υπαλλήλων και ενημέρωσαν πως θα πρέπει να μεταβεί η ίδια στο κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης για να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση της κας Ζωής Κωνσταντοπούλου που απείλησε με μήνυση και τους αστυνομικούς.

Ωστόσο, μετά την έκδοση της απόφασης από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Λαμίας τόσο η Ζωή Κωνσταντοπούλου όσο και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος χαρακτήρισαν τη σημερινή μέρα ως "ιστορική μέρα" προσθέτοντας συγχρόνως ότι «…σήμερα ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, που είναι τα γενέθλιά του, θα γίνονταν 30 ετών…»

Η υπόθεση Κορκονέα

Η υπόθεση Κορκονέα έφτασε για 3η φορά στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λαμίας, μετά και από τη δεύτερη απόφαση του Αρείου Πάγου, τον Απρίλιο του 2024, να κάνει δεκτό το αίτημα αναίρεσης των συνηγόρων της Οικογένειας Γρηγορόπουλου, σχετικά με την αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου του κατηγορουμένου, χάρη στο οποίο είχε προσωρινά αποφυλακιστεί τον Ιούλιο του 2019.

Σημειώνουμε ότι ο πρώην ειδικός φρουρός, καταδικασμένος για τη δολοφονία του 15χρονου, είχε επιστρέψει στις Φυλακές Δομοκού τον Μάρτιο του 2022 όπου και παρέμεινε μέχρι τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Τότε και πάλι αποφυλακίστηκε με τις ψήφους των Λαϊκών Δικαστών (ενόρκων) που του αναγνώρισαν ξανά το κρίσιμο ελαφρυντικό (ψήφοι 4-3).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.