Συνελήφθη πρωινές ώρες το Σάββατο (31/5) από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 23χρονος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδήγηση χωρίς να κατέχει ισχύουσα άδεια ικανότητας οδήγησης στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Ειδικότερα, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών για άτομο που διακινεί ναρκωτικά στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται με όχημα και τον κάλεσαν σε έλεγχο στο πλαίσιο του οποίου βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης, ενώ ακόμα διαπιστώθηκε ότι δεν κατείχε ισχύουσα άδεια ικανότητας οδήγησης καθώς του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο λόγω μέθης.

Κατόπιν, τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα και σε επερχόμενη έρευνα στην κατοχή και την οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των -26.315- ευρώ,

3 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν 28,1 γραμμ. κοκαΐνης,

50 φαρμακευτικά δισκία και

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

