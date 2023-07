Δύσκολη νύχτα για την Κέρκυρα - Μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις σε πάνω από 12 οικισμούς

Μαίνεται η πυρκαγιά στην Κέρκυρα. Η φωτιά κινείται νοτιοανατολικά σε μεγάλο μέτωπο

Μηνύματα εστάλησαν από το 112 για εκκενώσεις σε πάνω από δεκεπέντε περιοχές του νησιού.

Χθες το βράδυ οι κάτοικοι κλήθηκαν να εκκενώσουν τις περιοχές Βιγγλατούρι, Νησάκι, Ρου, Κατάβολο, Κέντρωμα, Τρίτσι, Κοκκοκύλας, Σαρακηνιάτικα, Πλαγιά, Καλάμι, Βλαχάτικα και Καβαλλέραινα.

⚠️ Attention 1️⃣1️⃣2️⃣ #Corfu #Kerkyra



🆘 If you are in Viglatouri & Nisaki, evacuate now to Barbati



🔥 Wildfire in the area



‼️ Follow instructions of Authorities



