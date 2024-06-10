Από την Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024, που ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για συμμετοχή στο νέο της πρόγραμμα ΔΥΠΑ «απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για άνεργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών», έως και σήμερα, έχουν ήδη υποβληθεί 4.392 αιτήσεις για συνολικά 5.482 θέσεις.

Στόχος της νέας δράσης είναι η προετοιμασία 25.000 άνεργων νέων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Ωφελούμενοι είναι 25.000 άνεργοι, ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται.

Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε όλη τη χώρα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού κατά το τρίμηνο, πριν από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΔΥΠΑ.

Οι επιχειρήσεις εντάσσονται, ανάλογα με το προσωπικό τους, ως εξής:

Επιχειρήσεις με προσωπικό: 0-3 άτομα - Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 1

Επιχειρήσεις με προσωπικο: 4-9 άτομα - Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 2

Επιχειρήσεις με προσωπικό: 10-19 άτομα - Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 3

Επιχειρήσεις με προσωπικό: 20-30 άτομα - Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 5

Επιχειρήσεις με προσωπικό: 31-50 άτομα - Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 8

Επιχειρήσεις με 51+ άτομα - Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 20% του προσωπικού και έως 20 ωφελούμενους

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια επτά μήνες και η ΔΥΠΑ θα καταβάλει στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό, με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, ενώ οι ωφελούμενοι θα έχουν πλήρη την ιατροφαρμακευτική κάλυψη του e-ΕΦΚΑ.

Η διαδικασία συμμετοχής είναι πολύ απλή. Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις στο gov.gr και προσδιορίζουν την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα των θέσεων. H ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις, οι εργασιακοί σύμβουλοι υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους και η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων.

Με συνολικό προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ, το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την ΕΕ, μέσω του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή».

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.

Πηγή: skai.gr

