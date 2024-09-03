Την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου στις 14:00 θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Παιδείας οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, ΔΟΕ, ΟΛΜΕ και ΠΟΣΕΕΠΕΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής), μαζί με την ΑΣΓΜΕ (Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας), ενάντια στις σε όλη την Ελλάδα και με αίτημα τη συνάντησή τους με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

Διαμαρτυρία κατά των συγχωνεύσεων - καταργήσεων τμημάτων

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ομοσπονδιών, εκατοντάδες τμήματα συγχωνεύονται ή και καταργούνται, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και μη συμπεριλαμβάνοντας μαθητές/τριες που έχουν παραπεμφθεί στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου, με τεράστιες συνέπειες τόσο στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών/τριών όσο και στα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.

«Καταργούνται τμήματα ακόμα και κατευθύνσεων στα Γενικά Λύκεια και ολόκληρων τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ, παρότι ήδη συμπληρώνουν διψήφιο αριθμό μαθητών/τριών και αναμένονται και οι εγγραφές των μετεξεταστέων και ταυτόχρονα δίνονται προφορικές οδηγίες για αντιπαιδαγωγικές μετακινήσεις μαθητών/τριών σε άλλα σχολεία», καταγγέλλουν οι ομοσπονδίες.

Όπως τονίζουν, «πρόκειται για μία ακόμα προσπάθεια υποβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης που σε συνδυασμό με τις ακατάλληλες και επικίνδυνες σχολικές υποδομές, τους/τις εκπαιδευτικούς που κοιμούνται σε αυτοκίνητα και σκηνές σε διάφορες περιοχές της χώρας, τους πενιχρούς μισθούς των 776 ευρώ των νεοδιόριστων, τις συνεχείς διώξεις, την αύξηση της γραφειοκρατίας και την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών αποσυνθέτουν το δημόσιο σχολείο σε βάρος των παιδιών μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

