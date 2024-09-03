Η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει να απαγορεύσει την ανέγερση νέων ξενοδοχείων στη Σαντορίνη, καθώς το νησί αντιμετωπίζει ένα τοξικό μείγμα υπερανάπτυξης και μαζικού τουρισμού, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Telegraph.

Οι Aρχές σχεδιάζουν να αναστείλουν όλες τις οικοδομικές άδειες στη ζώνη της καλντέρας της Σαντορίνης, όπου ορδές τουριστών ποζάρουν για φωτογραφίες στο ηλιοβασίλεμα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος που θα ψηφιστεί από τη Βουλή θα στοχεύσει όλες τις νέες οικοδομικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων των επεκτάσεων σε υπάρχουσες κατασκευές και πισίνες.

Σαντορίνη και Μύκονος έχει δει μια έκρηξη στον αριθμό των τουριστών τα τελευταία χρόνια, που τροφοδοτείται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις εφαρμογές βραχυπρόθεσμης ενοικίασης όπως το Airbnb και την αύξηση των ταξιδιών μετά την πανδημία.

Η Σαντορίνη έχει 25.000 κατοίκους, αλλά κάθε χρόνο κατακλύζεται από 3,4 εκατομμύρια τουρίστες, γεγονός που έχει συμβάλει στην περιβαλλοντική καταστροφή και την έλλειψη νερού.

Το θέμα του υπερτουρισμού αναδείχθηκε τον περασμένο μήνα, όταν ξεναγός δημοσίευσε εικόνες από ορδές τουριστών που αποβιβάζονταν στη Σαντορίνη, στριμωγμένοι ώμο με ώμο κατά μήκος στενών δρόμων ανάμεσα στα ασβεστωμένα σπίτια.

Ο αυξανόμενος αριθμός επισκεπτών της Σαντορίνης παρατηρείται σε όλη την Ελλάδα, με τα στοιχεία να προβλέπουν ότι το 2024 θα ξεπεράσει το περσινό ρεκόρ των 33 εκατομμυρίων αφίξεων.

Η απαγόρευση νέων κτισμάτων κατά μήκος της καλντέρας έρχεται και ως απάντηση στις εκκλήσεις του δημάρχου Σαντορίνης..

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.