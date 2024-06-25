Έως τις 30 Ιουνίου 2024, ημερομηνία λήξης του προγράμματος, μπορούν να πραγματοποιηθούν οι διακοπές με επιταγές κοινωνικού τουρισμού έτους 2023-2024, σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Οι δικαιούχοι οφείλουν να μεριμνήσουν εγκαίρως για την ενεργοποίηση των επιταγών τους, λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι η διάρκεια διαμονής τους στο τουριστικό κατάλυμα θα πρέπει να εξαντλείται μέχρι τις 30/06/2024 καθώς, σε διαφορετική περίπτωση, θα επιδοτηθούν μόνο για τις διανυκτερεύσεις που πραγματοποιήθηκαν έως τις 30/06/2024.

Η ακτοπλοϊκή μετάβαση και επιστροφή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του προγράμματος.

Ωστόσο, για την επιστροφή, αν η τελευταία διανυκτέρευση συμπίπτει με την καταληκτική ημερομηνία της 30ής/06/2024, αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως την 01η/07/2024.

Οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το μητρώο παρόχων.

Ειδικά, για καταλύματα σε Λέρο, Λέσβο, Χίο και Κω, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, ενώ στα καταλύματα Ρόδου, Β. Εύβοιας, Έβρου και Σάμου, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή της γενικής κατηγορίας των δικαιούχων ανέρχεται σε 25% και των πολυτέκνων σε 20%. Για ΑμεΑ, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν κάνει χρήση του συνόλου των επιταγών του, αποκλείεται από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα των δύο επομένων περιόδων. Εξαιρούνται όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα με την ιδιότητα ΑμεΑ ή δηλώνουν στην αίτησή τους ωφελούμενο μέλος ή μη ωφελούμενο ανήλικο τέκνο με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

