Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρο βιοτεχνίας στη συμβολή των οδών Λυκοβρύσεως και Μολιέρου, στη Μεταμόρφωση Αττικής. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες.
#Πυρκαγιά σε χώρο βιοτεχνίας στη συμβολή των οδών Λυκοβρύσεως και Μολιέρου, στη Μεταμόρφωση Αττικής.
Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 6 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
Συνδρομή από εθελοντές #πυροσβέστες.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 24, 2024
Πηγή: skai.gr
