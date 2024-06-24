Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρο βιοτεχνίας στη συμβολή των οδών Λυκοβρύσεως και Μολιέρου, στη Μεταμόρφωση Αττικής. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες.

Πηγή: skai.gr

