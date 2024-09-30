Παρατείνεται έως τις 18 Οκτωβρίου 2024 η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στις επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για το σχολικό έτος 2024-2025 σε τρεις ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας, που είναι οι εξής: υποδοχή πελατών ξενοδοχείου, μαγειρική τέχνη και επισιτισμός.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι είναι ηλικίας 18 ετών και άνω, κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου. Για την ειδικότητα «υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου» απαιτείται η καλή γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται, μέσω του gov.gr, στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-peiramatike-epaggelmatike-skhole-tes-dypa.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Πειραματική Επαγγελματική Σχολή της ΔΥΠΑ.

Οι ΠΕΠΑΣ λειτουργούν σε επτά πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Κρήτη, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδο) και εφαρμόζουν το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης, το οποίο συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στη Σχολή με το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, αλλά και την επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας.

Το θεωρητικό μέρος υλοποιείται στις ΠΕΠΑΣ από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο, ενώ η μαθητεία στις επιχειρήσεις πραγματοποιείται από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο, με 8ωρη ημερήσια απασχόληση, πέντε ημέρες την εβδομάδα. Η αμοιβή των μαθητών κατά τη διάρκεια της μαθητείας στις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 176 ευρώ την εβδομάδα.

Για τη λειτουργία των Πειραματικών ΕΠΑΣ, η ΔΥΠΑ συνεργάζεται με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και του τουρισμού. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνεργασία εγγυάται την τοποθέτηση σε θέσεις μαθητείας σε διακεκριμένες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου (ξενοδοχεία 4* και 5*), αλλά και ενισχύει την προοπτική της επαγγελματικής αποκατάστασης, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών.

Οι ειδικότητες στις Πειραματικές ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2024-2025 είναι οι εξής:

ΠΕΠΑΣ Καλαμακίου–Ηρακλείου Κρήτης–Ρόδου: Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης, Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου και Τεχνίτης Επισιτισμού

ΠΕΠΑΣ Μυτιλήνης-Πάτρας: Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης και Τεχνίτης Επισιτισμού

ΠΕΠΑΣ Θεσσαλονίκης: Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου και Τεχνίτης Επισιτισμού

ΠΕΠΑΣ Κέρκυρας: Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

Οι μαθήτριες και οι μαθητές των Πειραματικών ΕΠΑΣ:

πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και ασφάλιση,

φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα,

εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό,

λαμβάνουν επίδομα στέγασης, το οποίο διπλασιάστηκε στα 240 ευρώ μηνιαία, καθώς και σίτισης, το οποίο αυξήθηκε στα 9 ευρώ ημερησίως, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια,

δικαιούνται σπουδαστική άδεια, μέχρι 30 ημέρες, με αποδοχές και αναβολή στράτευσης.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/mathitia?tab=peiramatikes-skholes-epas-dypa&tab2=&tab3=.

