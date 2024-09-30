Στο πόδι βρέθηκε όλη τη νύχτα η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας από πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Χάλκης, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Λάρισα.

Η εστία της φωτιάς ξεκίνησε από σημείο όπου βρίσκονταν αχυρόμπαλες με αποτέλεσμα η φωτιά να πάρει γρήγορα έκταση καίγοντας ότι έβρισκε στο πέρασμά της.

Συνολικά έξι οχήματα με πάνω από 10 Πυροσβέστες έσπευσαν και επιχείρησαν όλο το βράδυ, ώστε να τεθεί υπό έλεγχο. Στις επιχειρήσεις συνέδραμαν και χωματουργικά μηχανήματα κάνοντας επιχωματώσεις.

Οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά είναι οριοθετημένη σε ένα οικόπεδο.

