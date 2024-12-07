Επαγγελματικές ευκαιρίες για τον επαναπατρισμό Ελλήνων προσφέρει η πρώτη «Ημέρα Καριέρας» στο εξωτερικό, που διοργανώνουν η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών.

Η εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2024, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο ξενοδοχείο Kö59 στο Ντίσελντορφ, λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των Ελλήνων που αναζητούν ποιοτικές θέσεις εργασίας και την ευκαιρία να επιστρέψουν στην Ελλάδα και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 49 κορυφαίων εταιριών, με πάνω από 1.200 διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε ειδικότητες αιχμής, η «Ημέρα Καριέρας» αποτελεί μία ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να υποβάλουν το βιογραφικό τους, να έρθουν σε άμεση επαφή με εκπροσώπους επιχειρήσεων, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού, να συζητήσουν με εργοδότες για τις δυνατότητες συνεργασίας και να εξετάσουν τις προοπτικές που ανοίγονται για την επαγγελματική εξέλιξή τους στην Ελλάδα.

Όπως ανακοινώθηκε, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα κλάδων, όπως η τεχνολογία, η πληροφορική, ο τουρισμός, η βιομηχανία, οι τηλεπικοινωνίες και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενώ οι ειδικότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μηχανικούς, αναλυτές δεδομένων, επαγγελματίες υγείας, στελέχη μάρκετινγκ και πωλήσεων, καθώς και οικονομολόγους και ειδικούς στον τομέα της πληροφορικής.

Σπύρος Πρωτοψάλτης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: Επένδυση η προσπάθεια επαναπατρισμού των Ελλήνων της διασποράς

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δηλώνει ότι η προσέλκυση των Ελλήνων της διασποράς αποτελεί μία στρατηγική επιλογή για την ανάπτυξη της χώρας.

«Με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου υποστήριξης, μπορούμε να αξιοποιήσουμε το σημαντικό δυναμικό των επιστημόνων και των επαγγελματιών που ζουν στο εξωτερικό, να μεταλαμπαδεύσουμε την τεχνογνωσία τους και να δημιουργήσουμε ένα πιο ανταγωνιστικό και βιώσιμο μέλλον για την Ελλάδα» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Πρωτοψάλτης και υπογραμμίζει ότι, στη βάση αυτής της φιλοσοφίας, οι «Ημέρες Καριέρας», ένας θεσμός που έχει «αγκαλιαστεί» θερμά από τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και τις επιχειρήσεις, «βγαίνουν» για πρώτη φορά εκτός συνόρων και μεταφέρονται στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, μία πόλη που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο πληθυσμό Ελλήνων της διασποράς.

Όπως επισημαίνει, «πρόκειται για μία εκδήλωση που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εργασίας και Εξωτερικών, με στόχο την προσέγγιση και ενημέρωση των Ελλήνων του εξωτερικού για τις ευκαιρίες εργασίας στην Ελλάδα. Με τη συμμετοχή 49 κορυφαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους στην Ελλάδα, η εκδήλωση προσφέρει 1.200 θέσεις εργασίας σε ειδικότητες αιχμής».

Σύμφωνα με τον κ. Πρωτοψάλτη, η προσπάθεια επαναπατρισμού των Ελλήνων της διασποράς αποτελεί μία επένδυση, που μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα, προκειμένου να καταστεί η Ελλάδα πιο παραγωγική, δημιουργική και εξωστρεφής, επομένως ένας θελκτικός προορισμός για το παραγωγικό δυναμικό που έφυγε από τη χώρα.

«Η ΔΥΠΑ, έχοντας εισέλθει πλέον σε μία δυναμική τροχιά εξωστρέφειας, συνεχίζει να εστιάζει σε δράσεις και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στον πυρήνα των αναγκών της οικονομίας» τονίζει ο ίδιος.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν και απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Για την καλύτερη οργάνωση και την έγκαιρη πρόσβαση σε πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να εγγραφούν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://dypa-imerakarieras.gr.

