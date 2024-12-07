Σοβαρός τραυματισμός ενός 24χρονου σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν εξερράγη το κινητό του τηλέφωνο την ώρα που το είχε δίπλα στο κρεβάτι του ανοικτό σε κάποια εφαρμογή και κοιμόταν.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη ο 24χρονος είπε:«Πήρε φωτιά το στρώμα. Έχω εγκαύματα β΄και γ' βαθμού, θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση».

Από την πλευρά της η μητέρα του θύματος ανέφερε πως «ο γιος της θα χρειαστεί πλαστική αποκατάσταση, θα γίνει χειρουργείο τις επόμενες ημέρες».

Η ίδια τόνισε επίσης ότι λόγω των οικονομικών δυσχερειών που η οικογένεια αντιμετωπίζει «θα χρειαστεί βοήθεια» .

