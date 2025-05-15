Εκπαιδευτικά προγράμματα στις νέες τεχνολογίες για δημοσίους υπαλλήλους θα υλοποιηθούν και φέτος από το υπουργείο Εσωτερικών και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Microsoft.

Τα προγράμματα εστιάζουν στην ανάπτυξη βασικών και εξειδικευμένων δεξιοτήτων σε τεχνολογίες cloud και τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Στόχος είναι να εκπαιδευτούν και να πιστοποιηθούν περίπου 2.000 δημόσιοι υπάλληλοι σε νέες τεχνολογίες και ψηφιακές δεξιότητες εντός του 2025, αποτελώντας μέρος της πρωτοβουλίας "Microsoft Civil Servants Academy", της πρώτης σε παγκόσμιο επίπεδο Ακαδημίας Δημοσίων Υπαλλήλων, που εγκαινιάστηκε το 2023.

Η πρωτοβουλία παρέχει επίσης τη δυνατότητα στο ΕΚΔΔΑ να δημιουργήσει τη δική του δεξαμενή πιστοποιημένων εκπαιδευτών Microsoft, οι οποίοι με τη σειρά τους αναλαμβάνουν να αναβαθμίσουν τις ψηφιακές δεξιότητες του συνόλου των υπαλλήλων του Δημοσίου, καθιστώντας δυνατή την εκπαίδευση μεγάλης κλίμακας με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Τα 14 στοχευμένα ταχύρρυθμα προγράμματα είναι σχεδιασμένα για την άμεση εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην πράξη και ενισχύουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα των δημοσίων οργανισμών. Απευθύνονται σε υπαλλήλους με αντικείμενο σπουδών ή εργασίας συναφές με την επιστήμη της πληροφορικής και καλύπτουν, ενδεικτικά, θεματικές όπως η δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων Azure, η δημιουργία εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και η αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας / Ελλάδα 2.0», ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα πιστοποιούνται στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΕΚΔΔΑ και της Microsoft θα τυγχάνουν της εκ του νόμου προβλεπόμενης μοριοδότησης.

Σε δήλωσή της, η υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, ανέφερε: «Η Ελλάδα σήμερα κατατάσσεται στις ηγέτιδες χώρες πανευρωπαϊκά ως προς την εισαγωγή τεχνητής νοημοσύνης στη Δημόσια Διοίκηση, εξέλιξη που αντανακλά την ισχυρή βούλησή μας να προσφέρουμε στο ελληνικό Δημόσιο και τους ανθρώπους του νέα εργαλεία, στην αιχμή της τεχνολογίας. Η ενίσχυση της συνεργασίας μας με την Microsoft αποτυπώνει αυτή ακριβώς τη στρατηγική δέσμευση του Υπουργείου Εσωτερικών για διαρκή αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και τη μετάβαση της Δημόσιας Διοίκησης σε ένα σύγχρονο, ψηφιακά ώριμο και παραγωγικό περιβάλλον, με απότοκο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και παράλληλα την υποστήριξη του παραγωγικού μοντέλου της χώρας».

Ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, δήλωσε: «Το cloud δεν είναι πια το μέλλον, αλλά το παρόν για τη λειτουργικότητα κρίσιμων ψηφιακών υποδομών του Δημοσίου, στο πλαίσιο του ψηφιακού άλματος που έχει επιτύχει η χώρα μας με πρωτοβουλίες και δράσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Γνωρίζουμε όμως ότι χωρίς στελέχη εκπαιδευμένα στις τεχνολογίες αυτές, οι υποδομές δεν αρκούν. Το ίδιο ισχύει και για την τεχνητή νοημοσύνη. Το στοίχημα για τη Δημόσια Διοίκηση είναι να αξιοποιεί τα νέα εργαλεία με τρόπο πρακτικό και αποτελεσματικό στην καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών. Γι' αυτό η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι όχι απλώς χρήσιμη, αλλά στρατηγικής σημασίας».

Ο πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, Βασίλειος Έξαρχος, ανέφερε: «Το ΕΚΔΔΑ, ως στρατηγικός εκπαιδευτικός φορέας της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής, επενδύοντας στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου. Η στρατηγική μας συνεργασία με την Microsoft, στο πλαίσιο της Ακαδημίας Δημοσίων Υπαλλήλων, ενισχύει ουσιαστικά τη δυνατότητα του ΕΚΔΔΑ να διαμορφώσει ένα σύγχρονο και ευέλικτο σύστημα επιμόρφωσης, προσαρμοσμένο στις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης και του cloud computing. Στόχος μας είναι μία Δημόσια Διοίκηση ικανή να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες προς όφελος του πολίτη και της χώρας, με επαγγελματισμό, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα».

Από την πλευρά της, η διευθύνουσα σύμβουλος για την Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, Γιάννα Ανδρονοπούλου, δήλωσε: «Πρόκειται για ένα εξαιρετικό παράδειγμα επωφελούς συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το ευρύτερο καλό. Μία συνεργασία με συνέπεια και αποτελεσματικότητα σε όλη της την πορεία μέχρι τώρα. Και επιπλέον, μία ουσιαστικά καλή πρακτική που είμαστε περήφανοι να μοιραζόμαστε με το παγκόσμιο οικοσύστημα της Microsoft, ως απόδειξη του πώς μπορεί μια χώρα να αναπτυχθεί και να δημιουργήσει ευκαιρίες μέσω της ψηφιακής καινοτομίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

