Θεσσαλονίκη: Υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο για τους Στάβλους Παπάφη

Υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της αναδόχου εταιρίας για την αξιοποίηση των πρώην Στάβλων Παπάφη.

Τη σύμβαση για το έργο «Δημιουργία χώρου εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας στο ΟΤ που περικλείεται από τις οδούς Αλοννήσου – Μυκόνου – Άνδρου – Σιδηροκάστρου (πρώην Στάβλοι Παπάφη)» υπέγραψαν στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομος Νικηφορίδης και η νόμιμη εκπρόσωπος της αναδόχου Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας Παγώνη, Μαρία Παγώνη.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αξιοποίηση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται εντός των ορίων της Δ΄Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνολικής επιφάνειας 4.775 τμ. Μετά την κατεδάφιση του υφιστάμενου κτιριακού συγκροτήματος των πρώην Στάβλων Παπάφη, θα γίνει ανέγερση και κατασκευή ενός σύγχρονου πολυχώρου για την εξυπηρέτηση κοινωφελών χρήσεων του Δήμου. Στον πολυχώρο θα φιλοξενούνται κοινωνικές δομές (βρεφονηπιακό σταθμό, ξενώνα φιλοξενίας), δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού (κλειστό δημοτικό γυμναστήριο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και κοινωνικών εκδηλώσεων, χώρος μνήμης/αρχείο προσφυγικής κληρονομιάς, δημοτική βιβλιοθήκη/αναγνωστήριο, κτίριο γραφείων, ιατρείο, κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων), αναβαθμισμένο αστικό πράσινο και υπόγειος χώρος στάθμευσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

