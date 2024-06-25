Συνελήφθη χθες το πρωί στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», 59χρονος αλλοδαπός, διωκόμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Σουηδίας για απάτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 59χρονος κατηγορείται για απάτη, καθώς τα έτη 2022 και 2023, ισχυριζόμενος ότι εκπροσωπεί εταιρείες είσπραξης χρεών και τράπεζες, αποκόμιζε μεγάλα χρηματικά ποσά μέσω τραπεζικών μεταφορών από τα άτομα που εξαπατούσε.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

