Συνελήφθη στο «Ελ. Βενιζέλος» 59χρονος αλλοδαπός, καταζητούμενος από τις Αρχές της Σουηδίας για απάτη

Ο 59χρονος ήταν διωκόμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

επιχειρηματίας συλληψη

Συνελήφθη χθες το πρωί στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», 59χρονος αλλοδαπός, διωκόμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Σουηδίας για απάτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 59χρονος κατηγορείται για απάτη, καθώς τα έτη 2022 και 2023, ισχυριζόμενος ότι εκπροσωπεί εταιρείες είσπραξης χρεών και τράπεζες, αποκόμιζε μεγάλα χρηματικά ποσά μέσω τραπεζικών μεταφορών από τα άτομα που εξαπατούσε.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: σύλληψη Interpol
