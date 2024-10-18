Δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας, κακουργηματικού χαρακτήρα, σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε βάρος 23χρονου ημεδαπού για πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.

Ειδικότερα, μετά από ενδελεχή ψηφιακή ανάλυση και αξιοποίηση στοιχείων που προήλθαν από ξένες Αρχές, στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, εντοπίστηκε χρήστης του διαδικτύου εντός της ελληνικής επικράτειας, ο οποίος κάνοντας χρήση πλήθους ηλεκτρονικών ιχνών, απέκτησε πρόσβαση σε συγκεκριμένη διαδικτυακή εφαρμογή όπου και διαμοίρασε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Τα συγκεκριμένα τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ από την επακόλουθη ενδελεχή και εμπεριστατωμένη ψηφιακή και διαδικτυακή έρευνα, και κατόπιν επικοινωνίας με παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, εξακριβώθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας και ο τόπος διαμονής του εμπλεκόμενου ατόμου.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Ακολούθησε έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στην οικία του όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, φορητό μέσο αποθήκευσης (USB), καθώς και -2- εσωτερικοί σκληροί δίσκοι Η/Υ.

Μάλιστα, από την επιτόπια έρευνα που διενεργήθηκε στα κατασχεμένα ψηφιακά πειστήρια, βρέθηκαν σε αυτά πλήθος αρχείων (φωτογραφίες και βίντεο) σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, λόγος για τον οποίο ο 23χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η αστυνομία υπενθυμίζει ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλεφωνικά: 11188

Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

Μέσω twitter: @CyberAlertGR

Μέσω του gov.grστην ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα/ Καταγγελίες / Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου

Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smartphones): CYBERΚΙD

