Κλοπή-διάρρηξη με τη μέθοδο του «ριφιφί» σε εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας στη Μάνδρα καταγγέλθηκε το πρωί της Δευτέρας (16/02).

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι δράστες άνοιξαν τρύπα σε τοίχο, έκοψαν κάγκελα και έσπασαν τζαμαρία. Στη συνέχεια εισήλθαν στο εργαστήριο, παραβίασαν το χρηματοκιβώτιο και αφαίρεσαν τιμαλφή.

Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα από την Ασφάλεια για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών, ενώ γίνεται προσπάθεια να συλλεχθούν βιντεοληπτικά υλικά από τη γύρω περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.