Δροσιά: 38χρονος τραυματίστηκε από πυροβολισμό, ενώ έβγαινε από το σπίτι του

Ο άνδρας δέχτηκε 2-3 πυροβολισμούς από 22αρι όπλο ενώ έβγαινε από το σπίτι του - Απέδωσε τους πυροβολισμούς σε προσωπικές διαφορές

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛΑΣ όταν το πρωί της Τρίτης διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» με τραύμα από όπλο ένας 38χρονος.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ, Θεοδόση Πάνου ο άνδρας δέχτηκε 2-3 πυροβολισμούς από 22αρι όπλο ενώ έβγαινε από το σπίτι του στη Δροσιά.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Κατά τη μεταφορά του ο άνδρας μιλώντας σε διασώστες και αστυνομικούς απέδωσε τους πυροβολισμούς σε προσωπικές διαφορές.

Η ζωή του 38χρονου δεν κινδυνεύει, ενώ ο ίδιος είναι υπάλληλος σε εταιρεία αμυντικών συστημάτων.

