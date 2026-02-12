Την παράδοση της Τσικνοπέμπτης τίμησε σήμερα ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος έστησε μια ανοιχτή γιορτή με δωρεάν «τσικνίσματα» και μουσική στην πλατεία της Βαρβάκειου Αγοράς. Οι ψησταριές, που έφτασαν σε 8 μέτρα μήκος, πήραν «φωτιά» κατά τις 12 το μεσημέρι, ψήνοντας περίπου 800 κιλά κρέας, δηλαδή 6.000 καλαμάκια και 3.000 σούβλες κεμπάπ, τα οποία απόλαυσε ο κόσμος που πλημμύρισε την πλατεία.

«Στη Βαρβάκειο σήμερα γίναμε όλοι μια παρέα. Αφήσαμε τις έγνοιες μας για λίγο και γλεντήσαμε με την ψυχή μας, μικροί και μεγάλοι, κάτοικοι και επισκέπτες», δήλωσε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας, ο οποίος παραβρέθηκε στο «τσίκνισμα» και πρόσθεσε: «Ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζει με πολλές εκδηλώσεις να σκορπίζει το κέφι της Αποκριάς σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας».

Η γιορτή ξεκίνησε στις 11 το πρωί από την πλατεία Συντάγματος, με τη μεγάλη εθιμική διαδρομή της Πολιτιστικής Εταιρείας Ορχηστικής Τέχνης «Βάκχαι». Η πομπή κατέληξε στην πλατεία Κοτζιά, με την αναπαράσταση του αυθεντικού νησιωτικού εθίμου των Κορδελάτων της Νάξου.

Παράλληλα, στην πλατεία της Βαρβακείου Αγοράς, τον τόνο έδωσε αρχικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων. Στις 11:30, ομάδες παραδοσιακών χορών ενηλίκων από τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης Ευελπίδων, Κυψέλης, Λ. Αλεξάνδρας, Νέου Κόσμου και Σεπολίων παρουσίασαν χορούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ενισχύοντας τον λαογραφικό χαρακτήρα της ημέρας και στη συνέχεια το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής του Δήμου Αθηναίων ξεσήκωσε τον κόσμο με ένα λαϊκό πρόγραμμα και χορό.

