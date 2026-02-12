Λογαριασμός
Άρχισε το «τσίκνισμα» στη Θεσσαλονίκη: Σουβλάκια, χορός και μουσική στο κέντρο – Βίντεο

Οι ψησταριές έχουν ανάψει από νωρίς το πρωί στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου - Πληθος κόσμου διασκεδάζει στους δρόμους 

Μικροί και μεγάλοι - ντυμένοι αποκριάτικα ή όχι - έχουν κατακλύσει από νωρίς το μεσημέρι της Τσικνοπέμπτης την οδό Βασιλέως Ηρακλείου για να τσικνίσουν.

Οι ψησταριές έχουν ανάψει από νωρίς το πρωί και οι καταστηματάρχες της περιοχής μοιράζουν σουβλάκια σε όσους βρεθούν στο κέντρο της πόλης.

Η Τροχαία έχει κλείσει ήδη την Βασιλέως Ηρακλείου στο ύψος της Κομνηνών και το γλέντι φουντώνει όσο προχωράει η ώρα. 

