Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στο ευρωπαϊκό βαμβάκι: Καλύπτει το 80% της παραγωγής

Η Ελλάδα αναδεικνύεται ως ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της ευρωπαϊκής παραγωγής βάμβακος, καλύπτοντας περίπου το 80% της συνολικής παραγωγής της ΕΕ, ωστόσο σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένει ένας περιφερειακός παίκτης χωρίς ουσιαστική επιρροή στη διαμόρφωση των τιμών.

Το παραπάνω αναφέρεται σε έρευνα αγοράς για τον τομέα του βάμβακος στην Ιταλία, από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας της Ελλάδος στη Ρώμη.

Όπως υπογραμμίζεται, χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία και οι ΗΠΑ ελέγχουν τη συντριπτική πλειονότητα της παγκόσμιας αγοράς, ωστόσο, παρά το μικρό μέγεθος της ελληνικής παραγωγής βάμβακος σε διεθνή κλίμακα, το ελληνικό βαμβάκι θεωρείται υψηλής ποιότητας και στρατηγικής σημασίας για την ευρωπαϊκή κλωστοϋφαντουργία, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Ευρώπης όχι στην παραγωγή πρώτης ύλης, αλλά στην επεξεργασία, τη μεταποίηση και τη μόδα.

Πιο αναλυτικά, στο τμήμα της έρευνας που αφορά στην σύγκριση της Ελλάδας με τους παγκόσμιους παραγωγούς βάμβακος αναφέρονται τα εξής:

Η Ελλάδα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός βάμβακος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καλύπτοντας το 80% της ευρωπαϊκής παραγωγής, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΕ που αναφέρουν ότι η Ελλάδα και η Ισπανία είναι οι μόνες ουσιαστικά παραγωγές χώρες, με την Ιταλία και την Πορτογαλία να έχουν σταματήσει την παραγωγή.

Ωστόσο, όταν το ελληνικό μέγεθος τοποθετηθεί στο παγκόσμιο πλαίσιο, γίνεται σαφές ότι ακόμη και ως ο απόλυτος ηγέτης στην Ευρώπη, η Ελλάδα παραμένει πολύ μικρή δύναμη παγκοσμίως, καθώς η παγκόσμια αγορά ελέγχεται από χώρες με παραγωγή πολλαπλάσια.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του 2025:

Κίνα: 25.6% της παγκόσμιας παραγωγής, περίπου 30 εκατ. δεμάτια (480 lb)

Ινδία: 20.1% - 23.5 εκατ. δεμάτια

Βραζιλία: 15.6% - 18.25 εκατ. δεμάτια

ΗΠΑ: 12% - 14 εκατ. δεμάτια

Ακολουθούν: Πακιστάν, Αυστραλία, Τουρκία, Ουζμπεκιστάν, Αργεντινή, Μάλι, όλες με ποσοστά κάτω του 5% η καθεμία.

Τα ίδια δεδομένα επιβεβαιώνονται και από τις βάσεις USDA (U.S. Foreign Agricultural Service), που τοποθετούν την ΕΕ συνολικά στο 1% της παγκόσμιας παραγωγής.

Εφόσον η ΕΕ συνολικά παράγει περίπου 1.24 εκατ. δεμάτια (2024/2025) και η Ελλάδα καλύπτει το 80%, η ελληνική παραγωγή ανέρχεται περίπου στα 1 εκατ. δεμάτια ετησίως.

Η Ελλάδα είναι σημαντική μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι σε παγκόσμιο. Στο διεθνές εμπόριο, η Ελλάδα δεν αποτελεί διαμορφωτή τιμών, αλλά περιφερειακό παραγωγό. Παρ' όλα αυτά, η ελληνική παραγωγή θεωρείται ποιοτικά υψηλού επιπέδου και ιδιαίτερα δημοφιλής για τη σταθερότητα και την ομοιομορφία των ινών της, κάτι που την καθιστά στρατηγικής σημασίας για ευρωπαϊκές κλωστοϋφαντουργίες. Η ΕΕ αντιπροσωπεύει μόλις το 1% της παγκόσμιας παραγωγής, άρα η Ευρώπη συνολικά δεν αποτελεί "ισχύ" στον κλάδο συρραφής πρώτης ύλης, αλλά στην επεξεργασία -μεταποίηση -μόδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

