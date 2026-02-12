Ο διάσημος Σέρβος τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε σήμερα στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και είχε συνάντηση με τον Θάνο Πλεύρη, σχετικά με την επιθυμία του να μετεγκατασταθεί μόνιμα, οικογενειακώς, στην Ελλάδα.

«Με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε στο Υπουργείο τον μεγάλο αθλητή και άνθρωπο @DjokerNole. Αποτελεί τιμή μας η επιθυμία του να μείνει με την οικογένεια του στη χώρα μας» ανέφερε με ανάρτησή του ο υπουργός Μετανάστευσης.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα, στην Αθήνα, εδώ και περίπου 4 μήνες, έχοντας μάλιστα αγοράσει δικό του σπίτι, όπου ζει πλέον με την οικογένειά του.

