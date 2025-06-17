Θεσσαλονίκη: «Σπάσαμε τη πόρτα, ακούγονταν μόνο τα κλάματα» - Τι λέει ο αστυνομικός

Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη το περιστατικό με το βρέφος που εντοπίστηκε να κλαίει σε μπαλκόνι διαμερίσματος, ενώ οι γονείς και τα υπόλοιπα τρία παιδιά τους κοιμούνταν με κλειστές τις μπαλκονόπορτες στο εσωτερικό του σπιτιού.

Το περιστατικό ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία και άμεση επέμβαση της Αστυνομίας.

Μιλώντας στο GRTimes, ο αστυνομικός που έλαβε μέρος στην επιχείρηση περιγράφει τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν: «Φτάσαμε στο σημείο πολύ γρήγορα. Χτυπούσαμε για ώρα την πόρτα, όμως κανείς δεν ανταποκρινόταν. Τελικά, μαζί με τον συνάδελφό μου, καταφέραμε να εισέλθουμε στο διαμέρισμα. Η πόρτα ήταν παλαιού τύπου και το εσωτερικό του σπιτιού ήταν βυθισμένο στο σκοτάδι. Κατευθυνθήκαμε προς το σημείο από όπου ακούγονταν τα κλάματα. Ο συνάδελφος πήρε το μωρό στην αγκαλιά, ενώ εγώ προσπαθούσα να ξυπνήσω τους γονείς χωρίς να προκαλέσω πανικό», περιγράφει ο αστυνομικός.

Σύμφωνα με το GRTimes, η επικοινωνία με την οικογένεια, όπως εξηγεί, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς δεν μιλούσαν καλά ελληνικά. «Η προτεραιότητα ήταν η προστασία του παιδιού. Αφού βεβαιωθήκαμε πως είναι ασφαλές, προχωρήσαμε στη μεταφορά όλης της οικογένειας στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων του Α.Τ. Λευκού Πύργου».

Ελεύθεροι οι γονείς του βρέφους – Η δικογραφία που σχηματίστηκε

Ελεύθεροι, με προφορική εντολή εισαγγελέα, αφέθηκαν οι γονείς του 11 μηνών βρέφους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από την αστυνομία και θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης αφορά το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ στρέφεται κατά του 36χρονου πατέρα και της 35χρονης μητέρας (αλλοδαποί)

