Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας: 4 συλλήψεις Τούρκων και 9 προσαγωγές για τη δολοφονική επίθεση στη Γλυφάδα

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έχουν βρεθεί 13 όπλα και ποσότητες ναρκωτικών - Οι εννέα προσαχθέντες εξετάζεται αν συμμετείχαν ή εμπλέκονται στην επίθεση

Γλυφάδα

Σε τέσσερις συλλήψεις και άλλες εννέα προσαγωγές Τούρκων υπηκόων έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αστυνομία, σε μεγάλη επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη δολοφονική επίθεση στη Γλυφάδα, στις αρχές Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τέσσερις συλλήψεις έγιναν μετά από ένταλμα που εκδόθηκε, ενώ για τους εννέα προσαχθέντες εξετάζεται η συμμετοχή ή εμπλοκή τους στη δολοφονική επίθεση στη Γλυφάδα, στις 9 Δεκεμβρίου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ατόμων και τον σοβαρό τραυματισμό ενός ακόμα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έχουν βρεθεί 13 όπλα και ποσότητες ναρκωτικών.
 

