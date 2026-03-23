Στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας οδηγήθηκαν οι δύο ανήλικοι που συνελήφθησαν για υπόθεση της δολοφονίας του γνωστού τραγουδιστή.

Ειδικότερα, χθες το πρωί στην Καρδίτσα, 51χρονος βρέθηκε νεκρός, φέροντας τραύματα από μαχαίρι, σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων ταυτοποιήθηκαν οι δύο ανήλικοι, οι οποίοι συναντήθηκαν με τον 51χρονο και κατόπιν διαπληκτισμού, ένας εξ αυτών του προκάλεσε τα τραύματα με μαχαίρι.

Σε κοντινή απόσταση από τον χώρο του εγκλήματος βρέθηκε ανάμεσα σε χόρτα ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα, το οποίο κατασχέθηκε.

Σε νομότυπες έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες τους, βρέθηκαν στην οικία του ενός και κατασχέθηκαν, ένα μαχαίρι, μία λάμπα για καλλιέργεια υδροπονικής κάνναβης, καθώς και ένα όργανο μέτρησης ph.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς των ανήλικων για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου, ενώ στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Νωρίτερα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε για την υπόθεση τα εξής: «Είχαμε την άμεση εξιχνίαση της υπόθεσης καθώς πολύ γρήγορα κατάφεραν οι αστυνομικοί να ταυτοποιήσουν τους δύο εμπλεκόμενους στη δολοφονία του άτυχου άνδρα. Αρχικά προσήχθησαν 2 άτομα, το δεύτερο έφτασε αυτοβούλως στην αστυνομική διεύθυνση, όπου ανέφεραν κάποια περιστατικά τα οποία γνώριζαν και έγιναν το βράδυ. Στη συνέχεια φαίνεται ότι ο άνδρας αυτός συναντήθηκε με δύο δράστες, οι οποίοι είναι ανήλικοι και στη συνέχεια ένας εξ αυτών τον τραυμάτισε θανάσιμα. Επειδή είναι ανήλικοι γι' αυτό και συνελήφθησαν και οι 4 γονείς, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα».

Ερωτώμενη για το εάν επιβεβαιώνεται πως οι ανήλικοι δράστες πουλούσαν ναρκωτικά, απάντησε πως: «η αγοραπωλησία ναρκωτικών αναφέρεται από την πλευρά των κατηγορουμένων. Προφανώς και δεν μπορούμε να το εξακριβώσουμε από τη στιγμή που το θύμα δεν είναι στη ζωή και δεν υπήρχε άλλος αυτόπτης μάρτυρας στο περιστατικό.

«Εξετάζουμε τι ακριβώς συνέβη μεταξύ των τριών αυτών ατόμων. Βέβαια έχουν αποδεχτεί οι κατηγορούμενοι την πράξη τους, ότι συμμετείχαν στη δολοφονία», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

