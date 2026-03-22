Δεύτερη σύλληψη για τη δολοφονία του τραγουδιστή στην Καρδίτσα

Σε δεύτερη σύλληψη προχώρησαν αργά το απόγευμα της Κυριακής οι Αρχές για τη δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστή στην Καρδίτσα.

Μετά τον 17χρονο, στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται και ένας νεαρός 18 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο ομολόγησαν το έγκλημα, που έγινε το πρωί της Κυριακής.

Κατά τις ίδιες πηγές, το θύμα είχε μεταβεί σε φιλικό σπίτι μαζί με μία γυναίκα. Εκεί, φέρεται να επικοινώνησε με τους δύο νεαρούς, ζητώντας τους να του προμηθεύσουν ποσότητα κοκαΐνης.

Οταν έφτασαν στην κατοικία, τους είπε ότι δεν είχε χρήματα να τους πληρώσει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καβγάς. Κατά τη διάρκεια του τσακωμού, οι δράστες του επιτέθηκαν με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Η γυναίκα που βρισκόταν στο σπίτι, φοβήθηκε και έφυγε από το σημείο.

Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής εντοπίστηκε νεκρός το πρωί και για την υπόθεση οι Αρχές είχαν προσαγάγει αρχικά τον ιδιοκτήτη του σπιτιού όπου έγινε το έγκλημα. Εκείνος είπε στους αστυνομικούς πως δεν βρισκόταν στην κατοικία όταν δολοφονήθηκε ο 51χρονος. Μάλιστα, είχε κάνει λόγο για δύο άτομα τα οποία -όπως υποστήριξε- ήταν αυτά που σκότωσαν τον φίλο του.

Πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι οι Αρχές βρήκαν βίντεο με τα δύο άτομα να κινούνται στην ευρύτερη περιοχή και τελικά έφτασαν στα ίχνη τους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.