Κατάστημα όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια, τύπου «φρουτάκια», εντοπίστηκε το προηγούμενο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα- δύο εργαζόμενοι (προσωρινά υπεύθυνη και μία υπάλληλος) και δύο πελάτες, ενώ αναζητείται ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, στην ιδιοκτησία του οποίου βρίσκεται το κατάστημα.

Εις βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία αφορά -κατά περίπτωση- παραβάσεις της νομοθεσίας για τα παίγνια.

Συνολικά κατασχέθηκαν 21 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μία κεντρική μονάδα ελέγχου και διαχείρισης (server), μέσω της οποίας φέρεται να διεξάγονταν τα τυχερά παίγνια, όπως επίσης το χρηματικό ποσό των 340 ευρώ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε για παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, δεν επιδείχθηκε ο πίνακας προσωπικού. Για τη συγκεκριμένη παράβαση θα ενημερωθεί το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

