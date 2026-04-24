Η ερωτική αντιζηλία ήταν το κίνητρο του 20χρονου ο οποίος μαχαίρωσε και σκότωσε τον 27χρονο γιο του ανώτατου αξιωματικού της αστυνομίας προχθές το βράδυ στον Άγιο Δημήτριο.

Ο καθ'΄ομολογίαν δράστης, υπηρετεί ως ναύτης και έτσι οδηγήθηκε στο ναυτοδικείο, δηλώνοντας μετανοιωμένος. Την ίδια ώρα, ποινική δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία ασκήθηκε στον 18χρονο φίλο του δράστη και τις δύο φίλες τους.

«Ο κατηγορούμενος εξέφρασε την οδύνη του και την βαθιά συντριβή του για το τραγικό συμβάν. Έχει υποστεί τεράστιο σοκ, επαναλαμβάνει συνέχεια πως δεν ήθελε να αφαιρέσει την ζωή του άτυχου 27χρονου», ανέφερε ο δικηγόρος του 20χρονου, Εύαγγελος Μπιτσαξής.

Με σκυμμένα κεφάλια οι τέσσερις συλληφθέντες για τη στυγερή δολοφονία του 27χρονου γιου υψηλόβαθμου αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας στο Πάρκο Ασυρμάτου, μεταφέρθηκαν από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση ενώπιον του Εισαγγελέα.

Το χέρι του 20χρονου καθ΄ ομολογίαν δράστη που μαχαίρωσε το θύμα στην καρδιά, φαίνεται να όπλισε η ερωτική αντιζηλία. Μετά τη σύλληψη του, απέδωσε την πράξη του στην ένταση που είχε δημιουργηθεί ανάμεσά τους - με αφορμή τη σχέση που είχε αναπτύξει με την πρώην σύντροφο του θύματος.

«Ειπώθηκαν κάτι λόγια που δεν έπρεπε να ειπωθούν. Μαλώσαμε, έβγαλα το μαχαίρι και τον σκότωσα. Δεν το ήθελα. Ήταν η κακιά στιγμή. Μακάρι να γυρνούσα τον χρόνο πίσω», ανέφερε στις αρχές ο καθ΄ομολογίαν δράστης.

Οι δύο νεαροί συμφώνησαν να συναντηθούν στο πάρκο Ασυρμάτου το βράδυ της Τετάρτης προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους. Στο σημείο έφτασαν με διαφορετικά οχήματα, ο 27χρονος μόνος του και ο 20χρονος δράστης μαζί με 18χρονο φίλο του.

Ο 18χρονος φίλος του 20χρονου φέρεται να υποστήριξε στους Αστυνομικούς πως όταν ο φερόμενος ως δράστης έβγαλε το μαχαίρι δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Όταν προσπάθησε να τον αφοπλίσει, είχε καταφέρει ήδη τη θανάσιμη μαχαιριά, στο στήθος του 27χρονου.

«Δεν ήξερα ότι θα έρθει με μαχαίρι, νόμιζα ότι θα συζητήσουν, δεν πρόλαβα να τον σταματήσω», είπε.

Η συνάντηση μετατράπηκε σε ραντεβού θανάτου καθώς τα δυο άτομα λογομάχησαν με τον 20χρονο να τραυματίζει τον 27χρονο στην καρδιά με ένα μαχαίρι 20 εκατοστών.

Στην συνέχεια ο καθ' ομολογίαν δράστης επικοινώνησε με την σύντροφο του η οποία γνώριζε για το ραντεβού και φέρεται να ακολούθησε ο εξής διάλογος μέσω μηνυμάτων:

20Χρονη: Τι έγινε;

Δράστης: Τον γα…

20Χρονη: Τι εννοείς;

Δράστης: Τίποτα, τίποτα, τελικά δεν ήρθε.

«Είμαστε όλοι συντετριμμένοι με αυτό το γεγονός. Ένα παιδί πέθανε. Είμαστε όλοι χάλια με το παιδί που έφυγε. Ένα καλό παιδί. Συμπάσχω με την οικογένεια, δεν ξέρω πως να συμπεριφερθώ και απέναντί τους», δηλώνει ο πατέρας της νεαρής κοπέλας, με τον δικηγόρο να εξηγεί πως η νεαρή κοπέλα προσπαθούσε να αποτρέψει και τον έναν και τον άλλον να επικοινωνούν μεταξύ τους, για να μην υποδαυλίζει τα πάθη. Εκείνο το βράδυ έμαθε μόνο από τον δράστη ότι θα υπάρξε συνάντηση και προσπάθησε να τον αποτρέψει από το να πάει.

Μετά από έρευνα στην ταράτσα του διαμερίσματος στο οποίο έμενε με τους γονείς του ο δράστης, οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών βρήκαν το μαχαίρι με το οποίο αφαίρεσε τη ζωή του 27χρονου. Ο νεαρός υπέδειξε στις αρχές το σημείο στο οποίο το είχε κρύψει, πίσω από έναν θερμοσίφωνα.

Το Ναυτοδικείο άσκησε στο δράστη ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο 20χρονος καθ' ομολογία δράστης ζήτησε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης.

Για τη δολοφονία συνελήφθησαν επίσης ο 18χρονος που ήταν παρών στο μοιραίο ραντεβού αλλά και δύο κοπέλες - ανάμεσα τους η 20χρονη νυν σύντροφος του καθ' ομολογίαν δράστη - για υπόθαλψη εγκληματία. Και οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι και θα δικαστούν τη Δευτέρα.

Την ίδια στιγμή, σε κλίμα βαθιάς οδύνης συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον 27χρονο στον Άγιο Δημήτριο.

Είχαν ακυρώσει προηγούμενο ραντεβού

Θύτης και θύμα φαίνεται πως είχαν συμφωνήσει για ένα ραντεβού το οποίο ήταν προγραμματισμένο για την προηγούμενη μέρα και ακυρώθηκε, με αποτέλεσμα ο 20χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος να πει στον 27χρονο, να κανονίσουν συνάντηση την επόμενη μέρα, δηλαδή στις 22 του μήνα.

Εκεί το θύμα, σε αντίθεση με τον 20χρονο πήγε μόνο του και εδώ τίθεται ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα: Αν πίστευε ότι θα υπήρχε συμπλοκή γιατί να μην πάρει μαζί του κάποιον φίλο, αφού στη συνέχεια είχε κανονίσει με την παρέα του;

Αντίθετα ο 20χρονος εκτός από τον συνομήλικο φίλο του με τον οποίο πήγαν μαζί στο ραντεβού και κατηγορείται για υπόθαλψη, είχε στην κατοχή του και ένα μεγάλο κρητικό μαχαίρι, με το οποίο δολοφόνησε τελικά το θύμα του.

Αμέσως μετά την δολοφονία ο 20χρονος έφυγε με τον φίλο του με το αυτοκίνητο του. Aλλαξαν όχημα, πήραν αυτό του πατριού του, ο ίδιος άλλαξε ρούχα και στη συνέχεια συνάντησαν τα δύο κορίτσια.

Αν και υποστηρίζουν ότι ο φίλος δεν είχε καμία σχέση με την δολοφονία, οι αστυνομικοί δεν μπορούν να γνωρίζουν τι ακριβώς συνέβη μέσα στο πάρκο του Ασυρμάτου, αφού δεν υπάρχουν κάμερες.

Οι τέσσερις κατέληξαν σε ξενοδοχείο στην Αργυρούπολη, εκεί όπου παρέμειναν όλο το βράδυ, μέχρι τις 6 περίπου το πρωί.

Στους αστυνομικούς του ανθρωποκτονιών η κοπέλα, με την οποία ο 27χρονος είχε χωρίσει λίγο πριν το Πάσχα και πλέον εκείνη είχε συνάψει δεσμό με τον μετέπειτα δράστη, φέρεται να είπε πως ο 20χρονος της εξήγησε ότι κανόνισαν να βρεθούν. Εκείνη τον παρακάλεσε να μην πάει ωστόσο εκείνος δεν την άκουσε.

Από την πρώτη στιγμή πάντως, οι έρευνες επικεντρώθηκαν στο φιλικό περιβάλλον του 27χρονου και αναμένονται οι άρσεις από τα τηλέφωνα των εμπλεκόμενων, τα οποία έχουν κατασχεθεί.



Πηγή: skai.gr

