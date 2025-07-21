Μετά τους 247 μετανάστες που έφθασαν το Σαββατοκύριακο από την Κρήτη στο Λαύριο και στο ΚΥΤ Αμυγδαλέζας, σε προγραμματισμένη μεταφορά τουλάχιστον 112 αλλοδαπών προχωρούν οι αρμόδιες αρχές το βράδυ της Δευτέρας, στο πλαίσιο των διαδικασιών προσωρινής φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή οι αλλοδαποί θα επιβιβαστούν στο επιβατηγό πλοίο «Κίσσαμος» από το λιμάνι της Σούδας στα Χανιά, με προορισμό τον Πειραιά, όπου αναμένεται να καταπλεύσουν τις πρωινές ώρες της Τρίτης.

Με την άφιξή τους στον Πειραιά, θα μεταφερθούν υπό τη συνοδεία στελεχών του Λιμενικού Σώματος σε κλειστή δομή φιλοξενίας στην Αττική, όπου θα συνεχιστεί η εξέταση των αιτημάτων τους και η υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.