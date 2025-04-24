Σοβαρές ελλείψεις στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου

Το Νοσοκομείο Μεσολογγίου, εκπέμπει SOS.

Ο Κώστας Καραγκούνης, Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, μιλά στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, για τα σοβαρά προβλήματα του νοσοκομείου και τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό.

Στα τέλη του Μαρτίου, το Σωματείο έστειλε μία ανακοίνωση σχετικά με τα κενά στο νοσοκομείο.

Σε αυτή χαρακτηριστικά αναφέρεται πως «για μία φορά ακόμη Υπουργείο υγείας και η 6η ΥΠΕ εμπαίζουν το νοσοκομείο Μεσολογγίου προκηρύσσοντας μονό δυο θέσεις ιατρών».

Ειδικότερα, επισημαίνεται πως οι ανάγκες και η υποστελέχωση «είναι στο κόκκινο» καθώς 26 κενές οργανικές θέσεις ιατρών όλων των ειδικοτήτων υπουργείο υγείας και 6η ΥΠΕ έκοψαν τις ζητούμενες από τη διοίκηση θέσεις, οι οποίες ήταν 10 και άφησε μονό δύο.

Καθώς η νέα προκήρυξη ζητά να καλυφθούν μόνο δύο θέσεις, την ίδια στιγμή στο νοσοκομείο λίγες μέρες νωρίτερα υπήρξαν ακόμη δύο παραιτήσεις γιατρών (ορθοπεδικός και αναισθησιολόγο.

«Η ιδιωτικοποίηση της υγείας καλά κρατεί. Ζητάμε Υπουργείο και 6η ΥΠΕ, να πάρουν πίσω αυτήν την απόφαση και να προκηρυχθούν άμεσα όλες οι κενές οργανικές θέσεις ιατρών που έχει ανάγκη το νοσοκομείο μας», τονίζεται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.