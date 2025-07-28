Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Σήμερα η απολογία του 40χρονου και η πρόταση της Εισαγγελέως

Ο 40χρονος πρώην σύντροφος της Κυριακής Γρίβα καλείται σήμερα να σταθεί όρθιος απέναντι στους δικαστές του ΜΟΔ και να μιλήσει δημόσια για τις πέντε μαχαιριές που έκοψαν το νήμα της ζωής της 28χρονης, έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων το βράδυ της 1ης Απριλίου 2024. Ένα έγκλημα που διαπράχθηκε με «θεατές» τους αστυνομικούς του Τμήματος όπου είχε καταφύγει για βοήθεια η Κυριακή, χωρίς να βρει ανταπόκριση.

Με τον κατηγορούμενο να έχει αποδεχθεί το καταγεγραμμένο σε βίντεο έγκλημα - πλην όμως να ισχυρίζεται πως δεν θυμάται τις συνθήκες της δολοφονίας που διέπραξε - το ζητούμενο της δίκης δεν είναι η ενοχή, αλλά αν έχει ή όχι μειωμένο καταλογισμό.

Ενώπιον των δικαστών ο 40χρονος καλείται να μιλήσει για τη ζωή του, τη σχέση του με την Κυριακή και για τη μετά τον θάνατο της, κατάσταση του. Όλα, λέξεις, κινήσεις, εκφράσεις, σιωπές, θα αξιολογηθούν από τους δικαστές οι οποίοι θα απαντήσουν με την απόφαση τους αν ο άνθρωπος που κάθεται ένα μήνα τώρα στο εδώλιο προσποιείται ή όχι τον βαριά ψυχικά ασθενή.

Η απόφασή τους θα κρίνει την ποινή αλλά και τον χώρο κράτησης του πρώην συντρόφου της Κυριακής. Έτσι οι παράγοντες της δίκης αναμένουν σήμερα με μεγάλο ενδιαφέρον την αγόρευση της Εισαγγελέα της Έδρας η οποία θα τοποθετηθεί, μόλις ολοκληρωθεί η απολογία του κατηγορούμενου, για το θέμα που έχει τεθεί εξαρχής ως κρίσιμο: «Είχε συνείδηση της αποτρόπαιης πράξης του ο δράστης ή - εξαιτίας της συνδρομής ψυχικής νόσου, φαρμάκων και αλκοόλ - δεν έχει την ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του;».

Μειωμένο καταλογισμό ζητά η υπεράσπιση - Ισόβια θέλει οι οικογένεια του θύματος

Στις συνεδριάσεις που προηγήθηκαν, οι δύο πλευρές- θύματος και θύτη - υποστήριξαν έντονα τις θέσεις τους με την υπεράσπιση να ισχυρίζεται από την πρώτη στιγμή ότι στον δράστη πρέπει να αναγνωριστεί μειωμένος καταλογισμός.

Κατά τον συνήγορο του κατηγορούμενου, Σπύρο Δημητρίου το έγκλημα συνδέεται με την βαριά ψυχοπαθολογία του δράστη. Στην έναρξη της δίκης ο κ. Δημητρίου είχε ζητήσει να αναγνωρίσει στον εντολέα του το δικαστήριο ελαττωμένη ικανότητα προς καταλογισμό. Μειωμένος καταλογισμός σημαίνει μειωμένη ποινή, σύμφωνα με το νόμο.

Όπως είχε πει ο κ.Δημητρίου με μειωμένο καταλογισμό: «Θα εκτίσει 15 έτη σε ειδικό καθεστώς φύλαξης χωρίς ευεργετήματα. Όταν εκτίσει,για να αποφυλακιστεί θα πρέπει να γνωμοδοτήσει ψυχίατρος.

Αν δεν το δεχθεί το δικαστήριο και επιβάλει ισόβια - που πρακτικά σημαίνουν 18 έτη - θα αναγκαστώ να ασκήσω έφεση και θα ακολουθήσουν τουλάχιστον άλλες τρεις δίκες, θα ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι. Τότε θα αιτηθώ ελαφρυντικό και αυτό μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή ποινής μόλις 6,5 ετών. Εγώ ζητώ 15 χρόνια. Ζητώ την ενοχή του με αναγνώριση μειωμένου καταλογισμού και την προστασία του κοινωνικού συνόλου από επικίνδυνους ανθρώπους».

Η πλευρά της οικογένειας του θύματος, αμφισβητεί την υπεράσπιση θεωρώντας πως τα περί μειωμένου καταλογισμού, αποτελούν μεθόδευση και αντιτείνει : «Ψεύδεται !Δεν έχει ούτε μία ακούσια νοσηλεία! Πώς προκύπτει η επικινδυνότητα και η βαρύτητα της νόσου του; Όποιος είναι επικίνδυνος είναι a priori ακαταλόγιστος;». Οι ψυχίατροι που κατέθεσαν στο δικαστήριο, τόσο οι θεράποντες όσο και οι τεχνικοί σύμβουλοι, δεν φάνηκε να ομονοούν στις εκτιμήσεις τους στο ερώτημα που τέθηκε σε όλους κατ' επανάληψιν από την Έδρα: «Είχε συνείδηση, ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του ο 40χρονος;».

Δύο πάντως από τους μάρτυρες, εκ των οποίων ο ένας παρακολουθεί από την αρχή τον 40χρονο, κατέθεσαν πως ο κατηγορούμενος πιθανότητα έχει πλήρη καταλογισμό και δεν βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών. Αυτή είναι και η απάντηση του διορισμένου από τις δικαστικές αρχές Ψυχιάτρου και αυτήν τη θέση υιοθέτησαν και οι δικαστές του Συμβουλίου που παρέπεμψαν σε δίκη τον 40χρονο.

Όπως αναφέρεται στο βούλευμα που υιοθέτησε ανάλογη εισαγγελική πρόταση, ο δράστης «ευρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, δηλαδή ευρισκόμενος σε απόλυτη συνείδηση των πραττομένων, με την έννοια της δυνατότητας αντίληψης της πράξεως του και των συνεπειών αυτών, σκότωσε έξω από το αστυνομικό τμήμα την Κυριακή Γρίβα. Ο κατηγορούμενος φαίνεται να είναι ελεύθερος ενεργού ψυχοπαθολογίας, η δε ψυχική του κατάσταση δεν του απαγόρευε να έχει αντίληψη της πραγματικότητας».

Οι δικαστές του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών θεώρησαν πως ο 40χρονος «προέβη σε νηφάλια εκτέλεση της επίθεσης εναντίον της παθούσης και έπειτα από συστηματική και επίμονη παρακολούθησή της, τουλάχιστον την ίδια εκείνη ημέρα και την προηγούμενη».

Σήμερα η Εισαγγελέας της Έδρας αναμένεται να δώσει τη δική της απάντηση στο θέμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.