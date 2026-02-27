«Νιώθω χάλια»: Ο πατέρας της Λόρας λίγη ώρα μετά τον εντοπισμό της

Για την άσχημη ψυχολογική κατάσταση στην οποία και βρέθηκε αφότου η 16χρονη κόρη του έφυγε από το σπίτι τους στο Ρίο της Πάτρας, μίλησε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Το 'Χουμε!», ο πατέρας της Λόρας, λίγη ώρα μετά τον εντοπισμό της από τις γερμανικές αρχές, μετά από 48 μέρες εξαφάνισης.

Όπως ανέφερε βρισκόταν από το Αμβούργο, έχοντας ταξιδέψει από το Βερολίνο, προκειμένου να μάθει όσο το δυνατόν περισσότερα για την κόρη του ωστόσο οι αρχές, σε πρώτη φάση, δεν δίνουν πληροφορίες καθώς το κορίτσι θα πρέπει πρώτα να «ανακριθεί» για το που ακριβώς ήταν όλο αυτό το διάστημα.

«Αλλά δόξα τω θεώ, τη βρήκαν» είπε προσθέτοντας πως τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του νιώθουν χάλια.

«Πώς μπορείς να νιώσει όταν φεύγει το παιδί σου;» διερωτήθηκε προσθέτοντας πως πρώτα απ' όλα πρέπει να τη δει και να μιλήσει μαζί της.

Κληθείς να σχολιάσει τα όσα έχουν ειπωθεί δημοσίως, το τελευταίο διάστημα, για την οικογένεια του και ειδικότερα για το καθεστώς κάτω από το οποίο ζούσε η Λόρα, έκανε λόγο για ανοησίες και ψέματα.

«Είμαι απογοητευμένος από τους δημοσιογράφους. Δεν με ξέρουν, δεν ξέρουν την οικογένεια μας», είπε μεταξύ άλλων.

«Τα παιδιά έχουν μεγάλη φαντασία. Θέλουν να είναι ανεξάρτητα. Αυτό μπορεί να συμβεί με κάθε παιδί.», τόνισε αναφέροντας πως το πρώτο πράγμα που θα της πει μόλις ανταμώσουν, είναι ότι η οικογένεια της την αγαπά πολύ.

Σε κάθε περίπτωση, εκτιμά ότι η μετά από όλα αυτά θα είναι δύσκολο η 16χρονη να επιθυμεί να επιστρέψει στην Ελλάδα.

«Πιστεύω ψυχολογικά δεν θα τα καταφέρει», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

