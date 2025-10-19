Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στην ανακρίτρια ο φερόμενος δράστης και ο συνεργός του

Αντιμέτωποι με την ανακρίτρια βρίσκονται οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα. Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών έχουν μπει οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, αλλά και το επίμαχο λευκό αυτοκίνητο, ενώ σοκαριστικές λεπτομέρειες για το μοιραίο βράδυ αποκάλυψε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, μία μάρτυρας του διπλού εγκλήματος.

Στην ανακρίτρια Καλαμάτας οδηγήθηκε το μεσημέρι ο 22χρονος φερόμενος ως δράστης του διπλού φονικού.

Ο κατηγορούμενος πήρε δίωρη προθεσμία για να απολογηθεί, με αποτέλεσμα η διαδικασία να ξεκινήσει λίγο μετά τις δύο. Κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα και αυτήν την ώρα απαντάει σε ερωτήσεις της ανακρίτριας.

Εντός της ημέρας, αναμένεται να απολογηθεί επίσης ο 22χρονος, φερόμενος ως συνεργός.

«Άκουσα 6 πυροβολισμούς, μια σφαίρα χτύπησε το τροχόσπιτό μας», λέει μάρτυρας

Αποκαλυπτική μαρτυρία γυναίκας, που την ώρα του διπλού φονικού βρισκόταν στο κάμπινγκ της Φοινικούντας με τον σύζυγό της, εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ και η εκπομπή «Δεκατιανοί».

Η γυναίκα με καταγωγή από τη Γερμανία περιγράφει για πρώτη φορά όσα έζησε εκείνη τη μοιραία ημέρα. Όπως αναφέρει, μια από τις σφαίρες του δράστη καρφώθηκε στο τροχόσπιτό της, άκουσε περίπου 6 πυροβολισμούς, ενώ είδε και τον ανιψιό του ιδιοκτήτη να τρέχει αναστατωμένος.

Όπως αναφέρει αρχικά: «Ήμουν στο τροχόσπιτό μας και άκουσα δύο πυροβολισμούς. Ήταν πολύ μακριά και μετά άλλους τέσσερις πυροβολισμούς που ήταν πιο κοντά. Ο τελευταίος χτύπησε το τροχόσπιτό μας. Ούρλιαζα μαζί με τον σύζυγό μου, ο οποίος έκλεισε τα φώτα και τα παράθυρα. Ήταν πολύ ανήσυχος. Και δεν ήξερε τι συνέβη. Ήταν φρικτό. Ήμουν τόσο ανήσυχη. Ξάπλωσα στο έδαφος και δεν ήξερα εάν θα υπάρξει και άλλη σφαίρα. Ένας φίλος του, τού έστειλε μήνυμα να μείνουμε μέσα στο τροχόσπιτο. Και τότε άνοιξα το παράθυρο και είδα στο τέλος του δρόμου μια σειρά από λευκά φώτα και ένα άτομο. Αυτός ήταν ο Βασίλης νομίζω (ο επιστάτης). Μετά από 15 λεπτά ο φίλος μας ήρθε στο δωμάτιο και ξεκλείδωσε την πόρτα. Βγήκε έξω, πήγε στη ρεσεψιόν και είδε ότι ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ ήταν νεκρός. Και ο Βασίλης, ο οποίος βρισκόταν προς το δωμάτιό μας ήταν επίσης νεκρός».

Όπως σημείωσε είδε άτομα να τρέχουν προς το τροχόσπιτό τους. «Και μετά είδαμε το Ντάνι, τον ανιψιό του Κώστα, του ιδιοκτήτη. Έτρεξε προς το μέρος μας. Ήταν αναστατωμένος. Μετά άκουσα ότι ο δολοφόνος έφυγε μαζί με την ομάδα του. Και μετά περιμέναμε την αστυνομία».

Για τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ η μάρτυρας αναφέρει πως «ήταν πολύ φιλικός. Δεν τον γνώριζα, τον είχαμε δει για πρώτη φορά στο κάμπινγκ. Αλλά ήταν ένας πολύ φιλικός άνθρωπος. Ευγενικός».

Ερωτώμενη εάν είχε δει τίποτα περίεργο στο κάμπινγκ, απάντησε πως «κάποιοι από τους επί χρόνια κατασκηνωτές μας είπαν ότι κάποιος είχε πυροβολήσει το σπίτι του Κώστα πριν από δύο, τρεις εβδομάδες. Έτσι ζούσε στο κάμπινγκ και όχι στο σπίτι του. Και μου έκανε εντύπωση που δεν κάλεσε την αστυνομία. Σκέφτηκα ότι ήταν δική του ευθύνη να προστατέψει τους φιλοξενούμενούς του στο κάμπινγκ».

