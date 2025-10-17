Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ερευνάται ο τρόπος διαφυγής του ενός 22χρονου - Ανοίγουν 7 τηλέφωνα

Εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, καθώς οι Αρχές εξετάζουν την πιθανή εμπλοκή και άλλων ατόμων στην υπόθεση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η αστυνομία ερευνά τον τρόπο με τον οποίο έφυγε από τη Φοινικούντα προς την Καλαμάτα ο 22χρονος, ο οποίος παρουσιάστηκε τις προηγούμενες ημέρες αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ, καθώς οι αστυνομικοί δεν έχουν πιστέψει το σενάριο που παρουσίασε πως δήθεν κολύμπησε.

Οι αστυνομικοί που ασχολούνται με την υπόθεση θεωρούν πως ίσως οι δύο 22χρονοι τσακώθηκαν μετά το έγκλημα και χώρισαν οι δρόμοι τους.

Και υπάρχουν δύο σενάρια για το πώς έφυγε από τη Φοινικούντα ο 22χρονος:

Το πρώτο είναι να περπάτησε για περίπου ένα χιλιόμετρο και να μπήκε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε μια γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας.

Το δεύτερο σενάριο είναι πως ο 22χρονος φιλοξενήθηκε το βράδυ στη Φοινικούντα, σε σπίτι κοντά στο κάμπινγκ και την επόμενη ημέρα το πρωί να έφυγε προς την Καλαμάτα με ένα λευκό αυτοκίνητο που οδηγούσε μια γυναίκα. Και έπειτα να ταξίδεψε με ΚΤΕΛ προς την Αθήνα.

Εντός της ημέρας θα βρεθεί στα δικαστήρια ο δικηγόρος του ανιψιού του 68χρονου, ο οποίος ήταν και αυτόπτης μάρτυρας στο διπλό φονικό, προκειμένου να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής.

Άρση τηλεφωνικού απορρήτου σε 7 τηλέφωνα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το Τμήμα Ανθρωποκτονιών ζήτησε να γίνει άρση απορρήτου για 7 κινητά τηλέφωνα. Ανάμεσα στους αριθμούς είναι και αυτός που είχε στην κατοχή του ο 22χρονος φερόμενος ως ηθικός αυτουργός, ο οποίος ισχυρίστηκε πως ο τηλέφωνο του χάλασε όταν μπήκε δήθεν στη θάλασσα και κολύμπησε μέχρι το λιμάνι της Καλαμάτας, γι' αυτό το λόγο το πέταξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.